Экипажи дальней авиации продолжат полеты над Арктикой и Атлантикой

Экипажи дальней авиации в 2023 году продолжат полеты над Арктикой и Атлантикой

СЕВЕРОМОРСК, 3 янв – РИА Новости. Экипажи дальней противолодочной авиации в 2023 году продолжат совершать продолжительные полеты над Арктикой и Атлантикой, сообщили во вторник в пресс-службе Северного флота ВМФ России.

"Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 объединения ВВС и ПВО Северного флота продолжат практику длительных полетов в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Данная задача будет одной из приоритетных для летчиков этого типа самолетов в новом году", - говорится в сообщении.

По данным Северного флота, в течение 2022 года экипажи самолетов Ту-142 неоднократно выполняли задачи в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой. Средняя продолжительность полетов в дальнюю морскую зону для летчиков-противолодочников составила около 12 часов, а среднее пройденное расстояние за полет превышало 8 тысяч километров.

Помимо выполнения воздушного патрулирования и других поставленных задач, лётчики проводили ледовую разведку и мониторинг обстановки в Арктике.

"Все полеты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств", - подчеркнули на Северном флоте.