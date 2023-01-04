Премьер Нидерландов: ближайшие месяцы будут критически важными в конфликте на Украине

Марк Рютте отметил, что страна сделает все возможное, чтобы "помочь Украине не только защитить себя, но и победить"

ГААГА, 3 января. /ТАСС/. Ближайшие месяцы станут критически важными в конфликте на Украине. Такое мнение высказал во вторник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе беседы глава голландского правительства заверил, что Нидерланды сделают все возможное, чтобы "помочь Украине не только защитить себя, но и победить". "Предстоящие месяцы будут критическим важными", - отмечается в его сообщении в Twitter.

Ранее Минобороны Нидерландов сообщило, что в 2022 году оказало Украине военную помощь почти на €1 млрд. В 2023 году страна планирует выделить €2,5 млрд на гуманитарную и военную поддержку украинской стороны, ремонт и восстановление инфраструктуры, помощь по дипломатической линии и привлечение к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях.