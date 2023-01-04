Столтенберг: военные расходы стран НАТО могут начинаться от 2% ВВП

В НАТО началось обсуждение минимального предела военных расходов стран-участниц. Предлагается установить его на уровне 2% от ВВП, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому информагентству dpa.

"Некоторые союзники решительно выступают за то, чтобы сделать нынешнюю двухпроцентную цель (по расходам на оборону) минимальной", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что соответствующее соглашение может быть достигнуто в июле на саммите альянса в Вильнюсе.

Столтенберг не назвал страны НАТО, требующие ввести новый порог военных расходов.

Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Берлин не сможет достичь целевого показателя расходов на оборону для членов НАТО в размере 2% от своего национального ВВП в 2022 году "и, возможно, даже в следующем".