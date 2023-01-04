Минобороны Литвы наметило направления военной помощи Украине на 2023 год

Две прошедшие ремонт на территории Литвы 155-мм/52 самоходные гаубицы PzH 2000, из числа ранее переданных Германией Украине, октябрь 2022 года.

Прежде всего это касается передачи вооружения и различной амуниции

ВИЛЬНЮС, 3 января. /ТАСС/. Литва сконцентрирует помощь Украине в этом году на передаче вооружения и подготовке военных. Об этом во вторник сообщило Минобороны балтийской республики.

"Нам необходимо адаптировать свои возможности к изменяющимся потребностям Украины и стремиться к тому, чтобы объемы нашей [военной] помощи не снижались", - сказал глава оборонного ведомства Арвидаса Анушаускаса.

Для этого, как сообщил министр, намечены основные направления сотрудничества с Киевом. Прежде всего это касается передачи вооружения и различной амуниции. "Планируется приобретение и передача Украине производимого в Литве оснащения - приборов ночного видения, термовизоров, средств борьбы с беспилотными аппаратами", - говорится в сообщении.

Литва также намерена продолжать начатую в 2022 году программу ремонта украинской военной техники, подготовку военных специалистов, экспертную помощь в проведении военной реформы, усиление мер кибернетической безопасности.

Как заявил Анушаускас в конце декабря, военная помощь, оказанная Литвой Украине, в 2023 году превысит €300 млн. По его словам, в текущем году военные поставки Украине запланированы в размере €40 млн, а с начала конфликта Вильнюс оказал Киеву военную помощь в размере €283 млн. Таким образом, суммарно они превысят €300 млн.