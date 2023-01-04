Украинская армия получила на вооружение шведские вездеходы Bandvagn 202

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Украинская армия приняла на вооружение шведские вездеходы Bandvagn 202, партия техники прибыла на Украину. Как утверждает украинская пресса, это не является официальной поставкой от шведского Минобороны, вездеходы закуплены частным лицом и подарены ВСУ.

На сегодняшний ВСУ получили два вездехода, прошедших модернизацию на одном из украинских предприятий. Из вездехода для перевозки военнослужащих сделали санитарную машину для перевозки раненых. Сообщается, что данная техника предназначена для работы на линии фронта, поскольку гражданские машины использовать там невозможно. В перспективе ВСУ должны получить еще 10-12 машин, также прошедших модернизацию.

Это уникальная и очень нужная техника в условиях войны. Она адаптирована для перевозки раненых на линии военных действий, где гражданская медицина не работает

- заявил украинский чиновник.

Bandvagn 202 – гусеничный сочлененный вездеход, разработанный компанией Bolinder-Munktell, дочерней компанией Volvo, специально для шведской армии. В переднем модуле располагается двигатель и коробка передач, там же размещается водитель и командир, во втором отсеке размещалось до восьми военнослужащих. Вездеход специально разработан для движения по снегу и болотистой местности. Вооружения не имеет. Скорость - до 35 км/час, на воде - 7 км/час. Движение осуществляется за счет перематывания гусениц.

Производство вездеходов стартовало в 1964 году и продолжалось до 1981 года, когда ему на смену пришел Hägglunds Bandvagn 206.