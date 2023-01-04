Войти
ТАСС

Эксперт считает, что Запад будет ждать от Киева "возврата инвестиций" в 2023 году

386
0
0
Марк Галеотти
Марк Галеотти.
Источник изображения: inmoscowsshadows.wordpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден демонстрировать сторонникам постоянные успехи на поле боя, указывает сотрудник Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Марк Галеотти

ЛОНДОН, 3 января. /ТАСС/. Западные союзники Украины будут ждать от нее "возврата инвестиций" в виде успехов на поле боя в 2023 году. Такое мнение 31 декабря выразил в статье для газеты The Times сотрудник Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, RUSI) Марк Галеотти.

"[Президент Украины Владимир Зеленский] прекрасно понимает, что есть риск того, что Запад "устанет от Украины" в 2023 году. <...> Потому политик сконцентрируется на повышении ставок, преподнося конфликт как экзистенциальную борьбу за цивилизацию", - пишет Галеотти.

Президент будет вынужден демонстрировать сторонникам Киева так называемый "возврат инвестиций" в виде постоянных успехов на поле боя, указывает эксперт, подчеркивая, что некоторые союзники также ждут от Зеленского плана восстановления страны, основанного на институциональной реформе.

Как ранее заявил бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен, Запад устанет финансировать Украину, если та не сможет демонстрировать новые успехи на поле боя. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Персоны
Буш Джордж
Похожие новости
23.11.2022
Америка навсегда увязнет в украинской трясине
08.08.2022
Требуются пешки, предпочтительно белые
01.08.2022
В США заявили, что никогда не желали зла России. Американцы удивлены
29.06.2022
Россия склонила на свою сторону почти весь мир. Но этого мало
15.06.2022
Украина распадается уже 30 лет. Ее уничтожили "свои"
15.11.2021
Россия пристально наблюдает за учениями НАТО рядом с Крымом
18.06.2020
Почему США проиграли войну в Ираке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.01 12:17
  • 40914
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.01 12:06
  • 14
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 04.01 11:44
  • 2
Морскими темпами: как изменится структура черных беретов в ближайшие годы
  • 04.01 03:21
  • 10
Киевский зонт
  • 04.01 00:02
  • 1
Минобороны планирует закупить новейший аппаратный комплекс для подводных работ
  • 03.01 20:38
  • 4
В Совфеде призвали найти ответственных за удар по Макеевке
  • 03.01 20:37
  • 4
ВКС России получили еще три фронтовых бомбардировщика Су-34М
  • 03.01 11:49
  • 2
Минобороны сообщило об ударе ВСУ по пункту дислокации подразделения ВС РФ в Макеевке
  • 03.01 10:59
  • 1
В Израиле заявили, что будут меньше говорить об Украине
  • 03.01 10:01
  • 131
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 02.01 23:06
  • 4
ОАК поставила Минобороны партию Су-57
  • 02.01 22:57
  • 2
Россия выиграла радиоэлектронную борьбу на Украине
  • 02.01 22:51
  • 2
Росавиация одобрила отечественное крыло и двигатель ПД-14 на авиайланер МС-21
  • 02.01 16:44
  • 1
Российские ракеты получат отечественные головки самонаведения
  • 02.01 14:40
  • 1
Зеленский выпросил у США Patriot, Путин обещал их "пощелкать". События вокруг Украины