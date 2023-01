Эксперт считает, что Запад будет ждать от Киева "возврата инвестиций" в 2023 году

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден демонстрировать сторонникам постоянные успехи на поле боя, указывает сотрудник Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Марк Галеотти

ЛОНДОН, 3 января. /ТАСС/. Западные союзники Украины будут ждать от нее "возврата инвестиций" в виде успехов на поле боя в 2023 году. Такое мнение 31 декабря выразил в статье для газеты The Times сотрудник Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, RUSI) Марк Галеотти.

"[Президент Украины Владимир Зеленский] прекрасно понимает, что есть риск того, что Запад "устанет от Украины" в 2023 году. <...> Потому политик сконцентрируется на повышении ставок, преподнося конфликт как экзистенциальную борьбу за цивилизацию", - пишет Галеотти.

Президент будет вынужден демонстрировать сторонникам Киева так называемый "возврат инвестиций" в виде постоянных успехов на поле боя, указывает эксперт, подчеркивая, что некоторые союзники также ждут от Зеленского плана восстановления страны, основанного на институциональной реформе.

Как ранее заявил бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен, Запад устанет финансировать Украину, если та не сможет демонстрировать новые успехи на поле боя.