Роскосмос в 2022 году подписал несколько допсоглашений с NASA по подготовке экипажей

В частности, Роскосмос по контракту с NASA продолжил оказание услуг по инженерной поддержке функционально-грузового блока "Заря" на МКС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Роскосмос подписал в 2022 году несколько дополнительных соглашений с NASA, в том числе по подготовке американских астронавтов к перекрестным полетам и по подготовке российских космонавтов к внекорабельной деятельности на американском сегменте МКС. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе госкорпорации.

"В 2022 году Роскосмос по контракту с NASA продолжил оказание услуг по инженерной поддержке функционально-грузового блока "Заря" на МКС, а также подписал ряд дополнений к контракту с NASA: по подготовке американских астронавтов для реализации перекрестных полетов; по подготовке российских космонавтов к внекорабельной деятельности и робототехнике на американском сегменте станции; по поддержке персонала NASA и организации работ его представителей на космодроме Байконур с целью обеспечения участия в интеграции грузов в корабль "Союз МС-22" и в его запуске, а также в предстартовых мероприятиях при запуске корабля "Прогресс МС-21", - сообщили там.

О подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС Роскосмос сообщил 15 июля 2022 года. В свою очередь командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сообщал, что подписанное ранее соглашение о перекрестных полетах подразумевает три полета российских космонавтов на американском корабле Crew Dragon.