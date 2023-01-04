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ТАСС

Роскосмос в 2022 году подписал несколько допсоглашений с NASA по подготовке экипажей

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Логотип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

В частности, Роскосмос по контракту с NASA продолжил оказание услуг по инженерной поддержке функционально-грузового блока "Заря" на МКС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Роскосмос подписал в 2022 году несколько дополнительных соглашений с NASA, в том числе по подготовке американских астронавтов к перекрестным полетам и по подготовке российских космонавтов к внекорабельной деятельности на американском сегменте МКС. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе госкорпорации.

"В 2022 году Роскосмос по контракту с NASA продолжил оказание услуг по инженерной поддержке функционально-грузового блока "Заря" на МКС, а также подписал ряд дополнений к контракту с NASA: по подготовке американских астронавтов для реализации перекрестных полетов; по подготовке российских космонавтов к внекорабельной деятельности и робототехнике на американском сегменте станции; по поддержке персонала NASA и организации работ его представителей на космодроме Байконур с целью обеспечения участия в интеграции грузов в корабль "Союз МС-22" и в его запуске, а также в предстартовых мероприятиях при запуске корабля "Прогресс МС-21", - сообщили там.

О подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС Роскосмос сообщил 15 июля 2022 года. В свою очередь командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сообщал, что подписанное ранее соглашение о перекрестных полетах подразумевает три полета российских космонавтов на американском корабле Crew Dragon. 

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Страны
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
МС-21
Союз ПКК
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