Представитель Эрдогана: Турция ожидает от России и США выполнения обязательств по Сирии

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Россия и Соединенные Штаты должны обеспечить безопасность на границе с Сирией, в Анкаре ожидают соответствующих шагов со стороны Москвы и Вашингтона. Об этом заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

Турция надеется, что США прекратят поддержку террористических организаций, расположенных на сирийской территории, имея в виду курдские отряды самообороны, противостоящие турецкой армии. В Анкаре считают эти отряды боевым крылом объявленной террористической Рабочей партии Курдистана (РПК). Именно поддержка американцами курдов является одной из причин плохих отношений Анкары и Вашингтона.

От России турки ожидают выполнения обязательств в рамках подписанного в 2019 году меморандума о взаимопонимании, в рамках которого российские и сирийские военные должны были вывести курдские отряды и их вооружения за пределы 30 километровой зоны от сирийско-турецкой границы.

Мы подтверждаем наши ожидания о том, что США и Россия выполнят свои обязательства, вытекающие из соглашений 2019 года, и очистят наши границы от терроризма. Наша борьба с террористическими элементами, представляющими угрозу нашей национальной безопасности, будет решительно продолжаться до тех пор, пока наша страна и пограничный регион не станут полностью безопасными

- заявил Калын.

Как ранее сообщалось, Турция готова к проведению наземной операции на севере Сирии против отрядов Сил самообороны сирийских курдов (YPG). Анкара уже запросила Москву об открытии воздушного пространства над Сирией. Задачей наземной операции будет создание 30-километровой буферной зоны вдоль турецкой границы для "устранения террористической угрозы". По имеющимся данным, Минобороны Турции намерено привлечь к операции до 50 тысяч военнослужащих и боевиков протурецких группировок.