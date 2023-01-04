Пресса США: Американская армия работает над улучшением качества стволов для дальнобойной артиллерии

Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время армия США проводит крупные эксплуатационные испытания нового артиллерийского орудия повышенной дальности, пытаясь понять, как более длинный ствол орудия сможет осуществлять большее количество выстрелов. Об этом пишет издание Defense News, ссылаясь на источники в американском военном ведомстве.

Как отмечает издание, после относительно небольшого количества выстрелов ствол орудия серьезно изнашивается. Сейчас специалисты службы вооружений занимаются анализом и корректировками используемых в конструкции ствола орудия материалов. Также изучают влияние конкретных видов снарядов на ствол орудия.

Системы, разрабатываемые в рамках реализации программы ERCA (Extended Range Cannon Artillery), должны пройти целый ряд испытаний, прежде чем к концу 2023 года будут отправлены в войска. К настоящему времени изготовлено 20 прототипов новой артиллерийской системы. Но перед тем, как запустить серийное производство, необходимо устранить все существующие проблемы, пишет издание Defense News.

Источник изображения: topwar.ru

Одно из возможных решений – использование технологии прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Американские эксперты считают, что данная технология значительно улучшит характеристики используемых артиллерийских орудий.

В настоящее время, пишет Defense News, американская армия работает над системами ERCA в разных местах, в том числе в нью-йоркском Watervliet Arsenal, где производятся стволы для орудий. Окончательная интеграция систем произойдет в Арсенале Пикатинни, штат Нью-Джерси. Оттуда, по информации источников издания, орудия направятся на испытательный полигон Юма, штат Аризона, для проверки характеристик. Уже по итогам испытаний будет принято соответствующее решение.