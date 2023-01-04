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Интерфакс-АВН

Перевооружение Бологовской ракетной дивизии на комплексы "Ярс" завершат в 2023 году

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Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 «Ярс»
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 «Ярс».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - Бологовская ракетная дивизия в этом году завершит переоснащение на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс", сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"В 2023 году постановкой на боевое дежурство очередного ракетного полка Бологовского соединения (Тверская область) ракетные войска стратегического назначения, в целом, завершат переоснащение мобильной группировки на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"", - говорится в сообщении.

"В декабре прошлого года в самом западном соединении РВСН на боевое дежурство уже заступил ракетный полк, перевооруженный на ПГРК "Ярс"", - напомнили в Минобороны РФ, отметив, что предварительно была создана специальная инфраструктура и личный состав прошел переобучение.

"Вводимый в боевой состав ПГРК "Ярс" приходит на смену мобильному ракетному комплексу "Тополь"", - сообщили в военном ведомстве.

Перевооружение Бологовской дивизии на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс" ведется с 2016 года.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ПГРК
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