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Военное обозрение

Большая партия бронеавтомобилей 3-СТС «Ахмат» поступила на вооружение подразделений ЦВО

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Источник изображения: topwar.ru

Российский военно-промышленный комплекс резко нарастил объемы производства военной техники и вооружений на фоне проводимой специальной военной операции. Разработанный в рамках СВО бронеавтомобиль 3-СТС начал массово поступать в войска. Как сообщили в Минобороны, вся техника отправилась в подразделения Центрального военного округа.

Более 150 новых бронеавтомобилей 3-СТС поставлено в войска Центрального военного округа до конца 2022 года. Техника поступила на вооружение мотострелковых соединений и воинских частей ЦВО. Бронеавтомобиль "Ахмат" 6Х6 предназначен для перевозки военнослужащих, но может быть использован в качестве санитарного автомобиля, возможность размещения санитарных носилок предусмотрена конструкцией. Рассчитан на 10 человек, включая экипаж, имеется люк для размещения стрелка.

Бронеавтомобиль "Ахмат" был разработан всего за 25 дней, работы над ним были начаты 27 марта 2022 года и закончены уже в апреле. Для броневика была использована рама от серийного автомобиля, на которую устанавливается "надстройка" с защитой, аналогичной бронеавтомобилям "Тайфун", что соответствует 5 классу ГОСТ Р 50963-96 (держит пулю калибра 7,62 мм). Днище V-образное, выдерживает до 6 кг в тротиловом эквиваленте. Кресла травмобезопасные.

В августе главный конструктор "Ремдизеля" Игорь Зарахович сообщил, что бронеавтомобиль вызвал большой интерес у военных, и его производство возросло в пять раз. Броневик собирается в 10 раз быстрее, чем "Тайфун", что позволяет выполнять заказы довольно быстро. Известно, что большую партию новых броневиков закупила Чечня, они пошли на оснащение силовых подразделений республики, в том числе участвующих в спецоперации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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