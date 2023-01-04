Новые малогабаритные разведывательные дроны «Бинокль» начали поступать в зону проведения спецоперации

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Российские военные, участвующие в спецоперации на Украине, начали получать на вооружение новые разведывательные дроны. Как сообщили в компании "Съемка с воздуха", в ближайшее время будет развернуто серийное производство беспилотников.

Российская компания "Съемка с воздуха" отправила в зону СВО партию малогабаритных разведывательных беспилотников под названием "Бинокль". Несмотря на свои малые размеры, БПЛА способен вести разведку с высоты до 1 тысячи метров и находится в воздухе до 40 минут. Он оснащен тепловизором, позволяющим вскрывать позиции противника в любое время суток, а также имеет устройство для сброса гранаты. В компании подчеркнули, что беспилотник стоит в два-три раза дешевле китайского дрона DJI Mavic, активно используемого в ходе СВО в качестве разведывательного.

Именно такие "Бинокли" уже начали поставлять. И ночные, и дневные - уже контракты есть. (...) Наших разработок сейчас там мало, но постепенно становится все больше

- приводит ТАСС слова представителя компании.

Как сообщается, разведывательный беспилотник "Бинокль" бесшумный, может вести разведку в условиях применения комплексов РЭБ, а также противодронных ружей. На дрон установлено специальное программное обеспечение, позволяющее анализировать цели. Анализ целей осуществляется при помощи нейросети, которая подсвечивает обнаруженную технику и людей.

(...) нейросеть способна определить, находится тот же Himars в боевой готовности или он просто перемещается

- заявили в компании.