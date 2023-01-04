Центральный военный округ в 2022 году впервые получил более 150 бронеавтомобилей 3-СТС

Сообщается, что также войска округа получили версию 3-СТС в исполнении для медицинских подразделений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Свыше 150 новых бронеавтомобилей 3-СТС впервые поставили в войска Центрального военного округа (ЦВО) на Урале, в Сибири и Поволжье в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе округа во вторник.

"Партия из более 150 единиц трехосных бронеавтомобилей 3-СТС поставлена в войска Центрального военного округа в 2022 году. Броневики поступили на вооружение мотострелковых соединений и воинских частей ЦВО, дислоцированных в регионах Урала, Сибири и Поволжья", - говорится в сообщении.

Также войска округа получили версию 3-СТС в исполнении для медицинских подразделений.

Бронеавтомобиль З-СТС предназначен для перевозки личного состава и воинских грузов в условиях огневого воздействия противника. Бронезащита автомобиля обеспечивает защиту экипажа, пассажиров и перевозимого груза от пуль до крупнокалиберных пулеметов включительно, осколков снарядов и мин. Автомобиль имеет колесную формулу 6х6 и рассчитан на эксплуатацию при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов, в том числе в горных районах на высоте до 4,5 тыс. метров.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.