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ТАСС

Малогабаритные БЛА разведки "Бинокль" начали поступать в зону проведения СВО

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БЛА "Бинокль"
БЛА "Бинокль".
Источник изображения: ixbt.com

По словам представителя компании "Съемка с воздуха" Дмитрия Зубарева, эти дроны оснащены компактными тепловизорами, а также имеют возможность оснащения устройством сброса гранат

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российская компания "Съемка с воздуха" начала поставку малогабаритных разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Бинокль" в зону проведения специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил представитель компании Дмитрий Зубарев.

По словам Зубарева, "Бинокль" стоит в 2-3 раза дешевле китайского дрона DJI Mavic, активно использующегося в ходе боевых действий. Он оснащен компактным тепловизором, способным устанавливать наличие сил и средств противника в любое время суток, а также имеет возможность оснащения устройством сброса гранат.

"Именно такие "Бинокли" уже начали поставлять. И ночные, и дневные - уже контракты есть. <...> Наших разработок сейчас там (в зоне СВО - прим. ТАСС) мало, но постепенно становится все больше", - сказал он, уточнив, что речь идет о поставках десятков единиц дронов.

Впервые дрон был представлен в ноябре на выставке "Аэронет-2035" в Москве. 

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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