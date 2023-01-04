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ТАСС

Турция заявила о намерении продолжить усилия по мирному урегулированию на Украине

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Ибрагим Калын
Ибрагим Калын.
Источник изображения: vpk-news.ru

В Анкаре планируют придерживаться в этом вопросе политики, учитывающей ее интересы

АНКАРА, 3 января. /ТАСС/. Турция продолжит прикладывать усилия по урегулированию украинского кризиса за столом переговоров и в этом вопросе будет придерживаться политики, которая учитывает ее национальные интересы. Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

"Цену <...> платят не только воюющие стороны, но и все мы вместе. Исходя из этого, мы, как прежде, продолжим прилагать усилия для достижения справедливого мира путем переговоров", - сказал он в интервью журналу Kriter. "С самого начала <...> [спецоперации РФ] мы придерживаемся политики уважения территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины и решения проблемы путем дипломатии, не допуская ее выхода из-под контроля. Оказывая масштабную поддержку Украине по многим направлениям, мы одновременно развиваем взаимодействие и диалог с Россией, исходя из наших национальных интересов", - добавил официальный представитель президента Турции.

Именно поэтому, подчеркнул Калын, Анкара не присоединилась к односторонним санкциям в отношении России. "Турция поддерживает диалог с Россией и Украиной на высшем уровне, и обе страны испытывают к ней доверие. Благодаря проводимой нами политике сначала были достигнуты конкретные результаты в переговорном процессе, затем в вопросе зернового коридора и обмена пленными", - отметил он. 

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Страны
Россия
Турция
Украина
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