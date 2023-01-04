Планы введения всеобщей военной подготовки

Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале Анны Васильевой "Непрерывное военное образование. Курс подготовки к армии преподадут не только в школах, но и в вузах", с 1 сентября 2023 года в российских вузах может появиться модуль по основам военной подготовки: Министерство образования и науки Российской Федерации разослало соответствующую программу в учебные заведения, подтвердили "Ъ" в нескольких университетах. Студенты должны научиться разбирать и собирать автоматы и пулеметы АК-74 и РПК-74, пистолет Макарова, а также пройти подготовку к боевому применению ручных гранат. Кроме того, учащихся обучат давать оценку "международным военно-политическим и внутренним событиям и фактам с позиции патриота своего Отечества".

(с) Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Минобрнауки направило в вузы программу модуля "Основы военной подготовки" "для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также дополнительные профессиональные программы". Курс разработан совместно с Минобороны. "В современных условиях подготовка граждан РФ к военной службе является приоритетным направлением государственной политики,- говорится в сопроводительном письме.- Важнейшими вопросами образования на всех уровнях является воспитание любви к Родине, чувства патриотизма, готовности к защите Отечества".

Основная цель курса для студентов - получить знания и умения, чтобы быть готовым к выполнению "воинского долга и обязанности по защите своей Родины в соответствии с законодательством РФ".

В рамках этой подготовки учащиеся изучат основные положения общевоинских уставов ВС РФ, познакомятся с организацией и способами ведения современного общевойскового боя, а также задачами и организационно-штатной структурой общевойсковых подразделений. Они прослушают лекции о ядерном, химическом и биологическом оружии, о мерах профилактики в условиях заражения, а также о способах оказания первой медицинской помощи при ранениях, травмах и по ориентированию на местности без карты. Преподаватели с военным опытом расскажут подопечным об устройстве стрелкового оружия, боеприпасов и ручных гранат. Студенты научатся разбирать и собирать автоматы и пулеметы АК-74 и РПК-74, пистолет Макарова, а также пройдут подготовку к боевому применению ручных гранат.

В рамках раздела "военно-политическая подготовка" преподаватели поделятся "новыми тенденциями и особенностями развития современных международных отношений", расскажут о "месте и роли России в многополярном мире", а также об "основных направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития".

Таким образом, учащиеся овладеют способностью давать оценку "международным военно-политическим и внутренним событиям и фактам с позиции патриота своего Отечества".

Чиновники, в свою очередь, ожидают, что у студентов сформируется такое "высокое чувство патриотизма", что молодые люди будут "считать защиту Родины своим долгом и обязанностью".

Авторы документа уточняют, что для реализации поставленных целей необходима соответствующая материально-техническая база: плац, оборудованный в соответствии с требованиями общевоинских уставов; аудитории для изучения уставов ВС РФ, огневой подготовки из стрелкового оружия, медицинской подготовки и радиационной, химической и биологической защиты. Вузы должны располагать и полевой учебной базой с объектами, "обеспечивающими проведение практик использования войсковых фортификационных сооружений, а также минно-взрывных инженерных заграждений".

На овладение основами военной подготовки, следует из документа, студентам выделено 108 часов (из них - 72 аудиторных).

Это 36 пар: либо по две в неделю - на семестр; либо по одной в неделю - тогда курс растянется на год. Контроль успеваемости предполагает устные и письменные проверки. Промежуточная аттестация в рамках модуля проводится в виде зачета с оценкой "в устной форме с отработкой практических заданий".

"Ъ" в понедельник обратился в Минобрнауки с просьбой подтвердить авторство и прокомментировать документ. В ведомстве до четверга не подтвердили и не опровергли его подлинность. Впрочем, ранее, когда стало известно о том, что основы военной подготовки станут предметом изучения в вузах, в министерстве поделились с "Ъ" некоторыми подробностями. "Университеты самостоятельно разрабатывают образовательные программы, формируют учебный план и распределяют дисциплины по курсам,- заявили там.- Решение о включении модуля в образовательную программу на том или ином курсе обучения вуз принимает самостоятельно, так как модуль представляет собой методический материал, который может быть использован в том числе для включения в программы военной подготовки военных учебных центров. Также он может преподаваться в рамках дисциплины "Безопасность жизнедеятельности"". В ведомстве добавили, что целевая аудитория не ограничена по половому признаку: "Вместе с тем вузы вправе самостоятельно определять компоненты с учетом индивидуальных возможностей студентов, в том числе женского пола".

Модуль рекомендуется к включению в образовательные программы с 1 сентября 2023 года.

"Ъ" удалось получить подтверждение, что программа модуля "Основы военной подготовки" уже поступила в вузы, от представителей МИСиС, МЭИ, МИФИ и МФТИ.

В НИУ МЭИ считают внедрение модуля "логичным и последовательным шагом в части организации военного обучения на базе высших учебных заведений".

"Модуль никак не повлияет на изменение нашей системы подготовки, так как уже сейчас наш военный учебный центр соответствует всем стандартам Минобороны РФ для подготовки кадровых офицеров и сержантов",- заявили "Ъ" в вузе. Впрочем, собеседник "Ъ" в другом учебном заведении указывает, что далеко не во всех университетах есть плац, тир и другое необходимое оборудование, он недоумевает, как удастся реализовывать программу.

Директор Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин напоминает, что в свое время сократили срок службы по призыву до года и курс НВП в школах: "Сейчас все это восстанавливают довольно мягкими шагами".

Программа вузовского курса, отметим, практически идентична той, что должна изучаться и в школах. В курсе ОБЖ предусмотрен отдельный модуль с элементами начальной военной подготовки. Недавно Минпросвещения разработало федеральные основные общеобразовательные программы, в которых описало содержание модуля более подробно. Так, старшеклассников обучат воинскому приветствию, действиям в общевойсковом бою, "инженерному оборудованию позиции солдата" (подготовке одиночного окопа и укрытий для боевой техники), а также оказанию первой помощи. В программе также знакомство с автоматом Калашникова, устройством и принципом действия ручных гранат Ф-1 и РГД-5. Минпросвещения заявило, что модуль НВП может еще дополнительно преподаваться в рамках внеурочной деятельности.