МО Белоруссии сообщило об "отработке войны" с конкретными странами НАТО в ходе учений

Белоруссия может в краткие сроки поставить под ружье до полумиллиона человек.

Минск называет их реальными наименованиями, сообщил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО республики по идеологической работе полковник Анатолий Булавко

МИНСК, 2 января. /ТАСС/. Белорусское военное командование в ходе учений отрабатывает боевые действия против конкретных стран НАТО, называя их реальными наименованиями. Об этом в понедельник заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии по идеологической работе полковник Анатолий Булавко.

"Когда человек безапелляционно, безосновательно в тебе видит противника, подчеркиваю, не виртуального, такое слово хорошее было, а конкретно: Республика Беларусь, Российская Федерация - вероятный противник. На учениях мы отрабатываем войну с этими государствами (страны, входящие в НАТО - прим. ТАСС). Еще раз подчеркиваю, называя их реальными наименованиями", - сказал он в эфире телеканала СТВ.

Булавко отметил, что в настоящее время в связи с проводимой НАТО политикой Минск не видит "даже перспективы сотрудничества с этим блоком", хотя "номинально" Белоруссия не выходила из заключенных со странами Североатлантического альянса соглашений. "Потому что обусловлено это прежде всего той политикой, которая проводится", - пояснил замкомандующего.

По его словам, "руководители так называемых европейских государств - недоговороспособные". "Потому что они не могут сами принимать какие-либо решения", - отметил Булавко.

В конце декабря заместитель начальника департамента международного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии Дмитрий Рябихин заявлял о том, что НАТО после начала российской специальной военной операции приостановило в одностороннем порядке сотрудничество с Минском, но Белоруссия всегда открыта к диалогу.