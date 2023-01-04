Чиновников "Укроборонпрома" обвинили в растрате более $136 тыс. при закупках для ВСУ

Обвинения предъявили шести должностным лицам государственного предприятия

КИЕВ, 2 января. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинения шести должностным лицам государственного концерна "Укроборонпром" в растрате денежных средств на сумму более 5 млн гривен ($136 тыс.) при закупке товаров военного назначения. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора шести должностным лицам одного из государственных предприятий "Укроборонпрома" уведомлено о подозрении (предъявлено обвинение - прим. ТАСС) в растрате средств (ст. 191 УК Украины). По данным следствия, должностные лица госпредприятия в марте 2022 года <...> осуществили закупку товаров военного назначения на сумму более 5 млн гривен", - говорится на официальной странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В офисе генпрокурора подчеркнули, что закупленные товары были переданы одной из воинских частей Вооруженных сил Украины для выполнения боевых задач. Однако, по версии следствия, они "не соответствовали условиям договора качества таких товаров и были непригодны для фактического использования".

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.