Войти
ТАСС

Американский политик предупредил о крушении западной экономики после поражения на Украине

394
0
0
Кандидат в губернаторы штата Кентукки Джеффри Янг
Кандидат в губернаторы штата Кентукки Джеффри Янг.
Источник изображения: AP Photo/ Timothy D. Easley

Кандидат в губернаторы штата Кентукки Джеффри Янг также поддержал решение России о проведении специальной военной операции

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /ТАСС/. Западный империализм рухнет, когда США, НАТО и Киев потерпят поражение на поле боя. Такое мнение высказал американский политик, кандидат в губернаторы штата Кентукки Джеффри Янг.

"Западный империализм рухнет, когда обрушится ценность доллара, США, НАТО и марионеточное нацистское правительство Украины потерпят решительное поражение на поле боя, а санкции Вашингтона так обернутся против нас, что вся наша экономика рухнет, - отметил Янг в сообщении в Twitter. - Идеальный шторм".

Политик также выразил поддержку проведению Россией специальной военной операции на Украине.

Как заявил 22 декабря 2022 года президент России Владимир Путин, цель РФ в ходе специальной военной операции - закончить конфликт, начатый в 2014 году, и чем быстрее это произойдет, тем лучше. По словам главы государства, Россия не стремится к раскручиванию "маховика конфликта" на Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
06.06.2022
Санкции достигли предела. Европа сбавляет темп
22.12.2021
Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны
08.06.2021
"Покажем им, кто тут главный": НАТО перебрасывает на Украину войска
29.08.2016
Ядерное устрашение снова в моде
06.10.2015
Поляки решили судьбу «Мистралей»
05.10.2015
Возвращение российских ВМФ ("The National Interest", США)
22.06.2015
СМИ: Европу беспокоят планы США по размещению ракет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.01 12:17
  • 40914
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.01 12:06
  • 14
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 04.01 11:44
  • 2
Морскими темпами: как изменится структура черных беретов в ближайшие годы
  • 04.01 03:21
  • 10
Киевский зонт
  • 04.01 00:02
  • 1
Минобороны планирует закупить новейший аппаратный комплекс для подводных работ
  • 03.01 20:38
  • 4
В Совфеде призвали найти ответственных за удар по Макеевке
  • 03.01 20:37
  • 4
ВКС России получили еще три фронтовых бомбардировщика Су-34М
  • 03.01 11:49
  • 2
Минобороны сообщило об ударе ВСУ по пункту дислокации подразделения ВС РФ в Макеевке
  • 03.01 10:59
  • 1
В Израиле заявили, что будут меньше говорить об Украине
  • 03.01 10:01
  • 131
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 02.01 23:06
  • 4
ОАК поставила Минобороны партию Су-57
  • 02.01 22:57
  • 2
Россия выиграла радиоэлектронную борьбу на Украине
  • 02.01 22:51
  • 2
Росавиация одобрила отечественное крыло и двигатель ПД-14 на авиайланер МС-21
  • 02.01 16:44
  • 1
Российские ракеты получат отечественные головки самонаведения
  • 02.01 14:40
  • 1
Зеленский выпросил у США Patriot, Путин обещал их "пощелкать". События вокруг Украины