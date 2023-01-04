Американский политик предупредил о крушении западной экономики после поражения на Украине

Кандидат в губернаторы штата Кентукки Джеффри Янг также поддержал решение России о проведении специальной военной операции

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /ТАСС/. Западный империализм рухнет, когда США, НАТО и Киев потерпят поражение на поле боя. Такое мнение высказал американский политик, кандидат в губернаторы штата Кентукки Джеффри Янг.

"Западный империализм рухнет, когда обрушится ценность доллара, США, НАТО и марионеточное нацистское правительство Украины потерпят решительное поражение на поле боя, а санкции Вашингтона так обернутся против нас, что вся наша экономика рухнет, - отметил Янг в сообщении в Twitter. - Идеальный шторм".

Политик также выразил поддержку проведению Россией специальной военной операции на Украине.

Как заявил 22 декабря 2022 года президент России Владимир Путин, цель РФ в ходе специальной военной операции - закончить конфликт, начатый в 2014 году, и чем быстрее это произойдет, тем лучше. По словам главы государства, Россия не стремится к раскручиванию "маховика конфликта" на Украине.