Неприязнь между Венгрией и Украиной подрывает единство ЕС по России

FT: недоверие Будапешта к Киеву осложняют единый подход ЕС

Разногласия между Украиной и Венгрией по множеству вопросов могут привести к подрыву единства Европейского союза и НАТО в нынешнем украинском кризисе, пишет Financial Times. Журналист Мартон Дунай отметил, что Венгрия постоянно блокирует стремление Украины вступить в НАТО.

Мартон Дунай (Marton Dunai)

Энергетическая зависимость Будапешта от Москвы и недоверие к Киеву осложняют единый подход ЕС к конфликту.

Десять месяцев назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил ввод российских войск на Украину и предоставил убежище беженцам из соседней страны. Но с тех пор он практически не предпринял шагов, чтобы изменить свою репутацию путинского приятеля и угрозы единой европейской поддержке Киева.

Премьер-популист смягчил санкции против России, отказался передавать Украине оружие и другую военную помощь и заблокировал переговоры Киева о сближении с НАТО.

Поэтому когда в прошлом месяце Будапешт снял вето с запланированного ЕС пакета помощи Украине в 18 миллиардов евро, дипломаты и эксперты усмотрели в этом лишь временную передышку в напряженных отношениях с Киевом. Они считают, что глубокие разногласия между странами могут навредить дальнейшей помощи блока, благодаря которой Украина смогла противостоять российскому натиску.

"Связи с Украиной в понимании Венгрии всегда были второстепенны по отношению к связям с Россией, — сказал эксперт по России Андраш Рач из Немецкого совета по международным отношениям. — А в этом году они отошли еще дальше на фоне переговоров с ЕС. Если бы соглашения достигнуть не удалось, Венгрия была готова отказаться от помощи Украине".

Критики считают, что Венгрия превратила помощь Украине в аргумент на переговорах по финансированию со стороны ЕС. Брюссель отложил для Венгрии крайний срок для отчетности по верховенству права — в противном случае Будапешт лишился бы миллиардов евро на восстановление после пандемии. Другие страны опасаются, что когда ЕС будет обсуждать окончательное решение по данному вопросу, то любая тема, которая требует единодушного согласия, — например, дальнейшая помощь Украине — может снова стать заложником Венгрии.

"Суть разногласий с Венгрией не изменилась, и весной они снова всплывут на поверхность, — сказал один осведомленный европейский дипломат. — Пока что ЕС готов с этим мириться. В противном случае Венгрию ждала бы полная изоляция".

"Независимая и суверенная Украина — в национальных интересах Венгрии, — заявил Орбан в прошлом месяце. "Но мы не хотим окончательного размежевания европейской и российской экономики, поэтому пытаемся спасти все, что можем, от российско-венгерского экономического сотрудничества".

С началом боевых действий в феврале Будапешт оказался в шатком положении. Венгрия не только сильно зависит от российских энергоносителей чуть ли не сильнее всех в ЕС, но и имеет давние разногласия с Украиной — особенно из-за прав венгерского меньшинства.

Однако, выторговав себе исключения по таким вопросам как импорт энергоносителей, Будапешт последовательно поддержал все пакеты санкций ЕС против Москвы. А за последние недели еще и заморозил российских активов на 870 миллионов евро, сообщает газета Népszava со ссылкой на данные ЕС.

Из других же шагов явствует, что Венгрия намерена поддерживать открытый диалог с Россией. В июне власти страны пригрозили наложить вето на санкции, если они не пощадят духовных лидеров, в том числе воинственно настроенного патриарха Московского Кирилла. А в прошлом месяце Венгрия пригрозила не давать ходу девятому пакету санкций ЕС, пока не добьется послаблений для российских министров энергетики, здравоохранения и спорта.

"Орбан открыто предлагает всем кремлевским чиновникам лазейку", — сказал один высокопоставленный чиновник ЕС.

И если другие страны выслали десятки российских дипломатов по обвинениям в шпионаже, то штат посольства в Венгрии вдвое превышает дипломатические миссии в Варшаве, Праге и Братиславе вместе взятых, сообщает директор будапештского аналитического центра "Политический капитал" Петер Креко.

"Венгрия отчаянно подрывает к себе доверие как к союзнику", — прокомментировал Креко.

Изнутри страны на Орбана ничто не давит в пользу смены курса: многие венгры питают к восточным соседям глубокое недоверие. Под запрет Киева на обучение на языках меньшинств — нацеленный главным образом на русскоязычных — попали более 100 школ для этнических венгров на западе Украины.

Будапешт заблокировал планы Украины по сближению с НАТО, потребовав восстановить их права. А на ноябрьской встрече министров иностранных дел альянса Венгрия воспротивилась планам пригласить на официальные заседания главу украинского МИДа Дмитрия Кулебу.

Пенсионерка из Будапешта Андреа считает, что украинцы "сами накликали себе этот конфликт" и спровоцировали Россию своими попытками влиться в западные альянсы — эта трактовка нередко звучит в проорбановских СМИ. "Я никому не желаю войны, но и вмешиваться тоже не хочу", — добавила она.

Нередко звучат и более радикальные мнения. Жолт Байер, публицист и близкий соратник премьера, резко раскритиковал президента Украины: "Да кто он вообще такой? Высокомерная, тупая и продажная свинья, шовинист и американский выкормыш... Хватит с нас этого Зеленского!".

Украинцы тоже не доверяют Венгрии: в недавнем опросе 42% респондентов сочли, что венгры настроены враждебно. Кулеба заявил на прошлой неделе, что двусторонние отношения не улучшатся, покуда у власти Орбан.

"Украинско-венгерские связи находятся на минимальном уровне, — заявил вышеупомянутый дипломат ЕС. — Отношения между ЕС и Венгрией тоже ужасны, и Будапешт обращается к русским за газом, а тем только того и надо — и неважно, что они устроили кровавую трагедию".

Орбан давно ждет российской победы, а в июле заявил, что украинцам "никогда не выиграть войну против России".

"Венгрия рассчитывала, что это будет похоже на аннексию Крыма в 2014 году, — сказал дипломат. — Они хотели отсидеться, пока все не утихнет. Но ситуация изменилась".

Орбан гордится своей особой "венгерской моделью" в отношениях с Россией и как правило встречается с Путиным каждый год. Потепления же в отношениях с Зеленским, наоборот, ничто не предвещает.

"Взаимное доверие между Венгрией и Украиной находится на крайне низком уровне", — сказал внешнеполитический аналитик из Брюсселя Ботонд Феледи.

В апреле прошлого года Зеленский потребовал, чтобы Будапешт занял четкую позицию насчет конфликта на Украине, но получил лишь гневную отповедь Орбана. В июне в ходе телефонного разговора Зеленский пригласил Орбана на Украину, но встреча так и не состоялась, поскольку тот ответил, что визит в Киев "на повестке дня не стоит".

Дипломат ЕС подытожил: "Венгрия плохо подготовлена к полному размежеванию с Россией, к которому сейчас стремятся остальные".

Статья написана при участии Генри Фоя из Брюсселя

Комментарии читателей:

Sensum Communeum

Венгрии не место в ЕС. Я бы предложил максимально испортить им жизнь. Чтобы они сами вышли из ЕС как можно скорее.

European American (formerly a good European)

На самом деле ничего удивительного в этом нет. Мы все знаем, что Венгрия — предательница союза и западного альянса, и поэтому заслуживает соответствующего к себе отношения.

Point of view

Согласен. Надо их пинком под зад — и пусть тусуются со своими русскими дружками.

Super Hank Petram

А почему в статье ни слова о корне всех проблем? Просто-напросто Венгрия хочет обратно Закарпатье.

Представления 19-го о национальном государстве решить пограничные споры в Восточной Европе не смогли, но только венгры спятили настолько, чтобы снова открывать этот ящик Пандоры.

User2021

Такие противоречия случаются всякий раз, когда делишь людей на "злодеев" и "святых".

Earlking

Венгры, что, забыли 1956 год? Россия же как черная дыра. Оказавшись на ее орбите, выбраться уже невозможно: видали, что делается на Украине? Орбан, что, не учил историю?

The real greybeard

Подозреваю, многие венгры считают, что русские всесильны и победят. У венгров сугубо прагматичные взгляды, которые формируют СМИ и правительство. Жаль лишь, что Венгрия машет белым флагом, когда все порядочные страны объединились в поддержку Украины.

Marco

Орбан мечтает возродить Венгрию, какой она была до Трианонского мира.

Der Augenzeuge

А вот когда Найджела Фаража спросили, не считает ли он Орбана "маленьким диктатором" и "чудовищем", тот ответил: "Наоборот, это будущее Европы".

T

Как будущий член ЕС, Украина должна восстановить языковые права меньшинств. Но это непростое требование, учитывая, что в прошлом году Польша лишила финансирования последние немецкие школы.

Value Hunter

Урок прост: уважайте права меньшинств — особенно если за них готово впрячься суверенное государство.

И особенно, если у него есть право вето в органах, от которых вы зависите вы сами — например, НАТО и ЕС.

Вряд ли это четырехмерные шахматы…

Eag

Это давнишний вопрос. Украина запретила языки меньшинств в 2019 году, и это коснулось этнических венгров. Представьте себе запрет французского, итальянского и романского в Швейцарии или запрет фламандского в Бельгии. Если проводить такую эскалационную и националистическую политику, люди разозлятся, и последствий не оберешься.

Так что нечего мне рассказывать, что Украина горой за европейские ценности и демократию. Ничего подобного. Они просто удобная марионетка для войны против России.

QED

Ну наконец-то! Даже до The Financial Times докатился языковой запрет на Украине. Дошло до жирафа!

Я хочу, чтобы Украина выиграла и процветала. Я хочу, чтобы Путин и его клика оказались в Гааге.

Но, пожалуйста, не забывайте про коррупцию и систематическую дискриминацию всех неукраиноязычных.

Econmagic

Какие же гнусные комментарии! С 2014 года на Украине жестко попираются права меньшинств. Причем не только языковые. Это запрет этнокультурных и исторических символов и рейды на культурные центры (а что касается этнических русских, то и то, и другое). А еще изнасилования, убийства, пытки от рук националистов-головорезов, которые с 2014 года распоясались и действуют безнаказанно. Все это с молчаливого одобрения западных элит, которые предпочитают отмалчиваться. Всем тем, кто тут исходит злобой насчет Венгрии, — единственного западного государства, отстаивающего основополагающие права миллионов жителей Украины, на которых после переворота нацистов обрушились репрессии, гонения, насилие и многое другое: вам должно быть стыдно! Горькая ирония в том, что все эти люди считают себя левыми и поборниками прав меньшинств. Позор!