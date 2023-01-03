Эти десять тенденций заслуживают в 2023 году особого внимания

Economist предлагает обратить внимание на десять тенденций 2023 года

В ближайшие месяцы мир столкнется с попытками обуздать инфляцию, с хаосом на энергетических рынках и неопределенностью, каким же путем пойдет Китай после пандемии. The Economist приводит десять тем, на которые в следующем году стоит обратить пристальное внимание.

Том Стендадж (Tom Standage)

После двух лет под знаком пандемии главной движущей силой, определяющей ближайшее будущее, стал конфликт на Украине. В ближайшие месяцы мир столкнется с его непредсказуемым влиянием на геополитику и безопасность, попытками обуздать инфляцию, хаосом на энергетических рынках и неопределенностью, каким же путем пойдет Китай после пандемии. Словно чтобы усложнить задачу, все эти вопросы тесно взаимосвязаны, будто зубчатые колеса. Вот десять тем и тенденций, на которые в следующем году стоит обратить пристальное внимание.

1. Все внимание на Украину. Цены на энергоносители, инфляция, процентные ставки, экономический рост, нехватка продовольствия — всё зависит от того, как будет развиваться конфликт в ближайшие месяцы. Стремительные успехи Украины могут стать угрозой для Владимира Путина, но наиболее вероятным исходом представляется патовая ситуация. Россия попытается затянуть конфликт в надежде, что нехватка энергоносителей и политические сдвиги в Америке лишат Киев поддержки Запада.

2. Грядет рецессия. Крупные мировые экономики впадут в рецессию, а центральные банки уже повышают процентные ставки в надежде обуздать инфляцию — следствие пандемии и результат скачка цен на энергоносители. И если спад в Америке будет относительно мягким, то Европу ждет жестокий удар. Вообще, боль ощутит весь мир, причем мощнее всего сильный доллар ударит по бедным странам, уже пострадавшим от дороговизны продовольствия.

3. Проблеск климатической надежды. Чтобы пополнить свои энергетические запасы, страны массово возвращаются к грязным ископаемым видам топлива. Но в среднесрочной перспективе боевые действия ускорят переход на возобновляемые источники энергии, и они станут безопасной альтернативой углеводородам из диктатур. Помимо ветра и солнца, рост ждет атомную энергетику и водород.

4. Китай на пике? Где-то в апреле Индия обгонит Китай по числу жителей, а ее население составит 1,43 миллиарда. Поскольку население Китая сокращается, а его экономику подстерегают трудности, разгорятся споры, достиг ли он своего апогея и начал ли выдыхаться. А если темпы экономического роста снизятся, это будет означать, что Китай никогда не превзойдет Америку.

5. Раскол в Америке. Хотя республиканцы выступили на промежуточных выборах слабее, чем ожидалось, общественные и культурные разногласия по абортам, оружию и другим острым вопросам лишь усугубятся после ряда спорных постановлений Верховного суда. Масла в огонь подольет официальное вступление Дональда Трампа в президентскую гонку 2024 года.

6. Новые горячие точки. Безотрывное внимание к конфликту на Украине усугубляет риск конфликта в других местах. Пока Россия отвлечена, конфликты разгораются у нее на заднем дворе. Китай может решить, что лучшей возможности для действий против Тайваня ему не представится. В Гималаях может вспыхнуть напряженность между Индией и Китаем. И что, если Турция попытается захватить греческий остров в Эгейском море?

7. Альянсы меняют контуры. Мировые союзы реагируют на геополитические сдвиги. В оживленную конфликтом на Украине НАТО вольется два новых члена. Присоединится ли Саудовская Аравия к формирующемуся блоку под названием Авраамово соглашение? Кроме того, растет значение Четырехстороннего диалога по безопасности и AUKUS (эти два клуба под руководством США призваны дать отпор Китаю) и I2U2 — не путайте: это не рок-группа, а форум по вопросам устойчивого развития с участием Индии, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов и США.

8. Туристическая месть. Получи, ковид! На фоне всеобщего желания поквитаться за карантины и закрытые границы расходы путешественников почти вернутся к уровню 2019 года в 1,4 триллиона долларов — но отчасти из-за инфляции и роста цен. Фактическое же количество международных туристических поездок (примерно 1,6 миллиарда) так и не превысит допандемический уровень 2019 года в 1,8 миллиардов. Деловые же поездки останутся скромными, поскольку компании сокращают расходы.

9. Проверка реальностью для метавселенной. Приживется ли идея работы и игр в виртуальном мире? 2023 год отчасти даст ответ на этот вопрос: Apple выпустит свою первую гарнитуру, а Meta ( деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская - прим. ИноСМИ) решит, менять ли стратегию или нет в ответ на дешевеющие акции. Между тем, сдвигом проще и полезнее может оказаться приход "ключей доступа" на смену паролям.

10. В новый год с новым сленгом. Никогда не слышали о ключах доступа? Не бойтесь! Мы собрали ключевую лексику, которую будет полезно освоить в 2023 году. Подход "Только не у нас" с аббревиатурой NIMBY сменится "Чур, у нас — и побольше" (YIMBY), а в моду войдет постквантовая криптография. Уверены, что хорошо себе представляете, что такое замороженный конфликт и синтетическое топливо? Если что, обращайтесь.

Оглядываясь назад, можно сказать, что пандемия ознаменовала конец периода относительной стабильности и предсказуемости в геополитике и экономике. Сегодняшний мир стал гораздо более шатким, его сотрясает соперничество великих держав, отголоски пандемии, экономические потрясения, экстремальные погодные условия, стремительные социальные и технологические изменения и другие перипетии. Непредсказуемость — это новая нормальность, и никуда от этого не деться.