Войти
ТАСС

Военный комитет НАТО обсудит 18-19 января конфликт на Украине и помощь Киеву

222
0
0
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Во встрече примут участие начальники генштабов ВС 30 стран НАТО, а также коллеги из Швеции и Финляндии

БРЮССЕЛЬ, 2 января. /ТАСС/. Военный комитет НАТО проведет заседание 18-19 января в Брюсселе, в ходе которого начальники генштабов ВС стран альянса обсудят, в частности, "ранние наблюдения" по конфликту на Украине и продолжение оказания помощи Киеву. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Высший военный орган НАТО, Военный комитет, соберется 18-19 января 2023 года в Брюсселе, Бельгия", - отмечается в нем. Во встрече примут участие начальники генштабов ВС 30 стран НАТО, а также коллеги из Швеции и Финляндии.

В повестку дня заседаний Военного комитета войдет, в частности, конфликт на Украине. "Основное внимание будет уделено ранним наблюдениям за продолжающейся войной на Украине, а также ускорению реализации Основополагающей концепции ведения боевых действий НАТО и Программы развития вооруженных сил, - говорится в заявлении. - Главнокомандующие обсудят военный потенциал и способность НАТО защищать Североатлантический союз от всех вызовов сейчас и в будущем". "На заключительном заседании Военный комитет обсудит продолжающуюся помощь Украины со стороны НАТО", - указывается в заявлении. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Украина
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
Похожие новости
11.11.2022
Администрация Байдена ведет нас к разрушительному конфликту с Россией
06.07.2022
Киев хочет гарантий безопасности и членства в НАТО. Но не получит
30.06.2022
НАТО переходит к подготовке войны с Россией
11.02.2022
Al-Quds: силы НАТО не выдержат и дня перед натиском военной машины России
20.12.2019
The National Interest (США): почему Россия увидела угрозу в крупнейших в истории совместных военных учениях Эстонии с НАТО
07.08.2019
NATO (Бельгия): выступление генсека НАТО Йенса Столтенберга в Центре стратегических исследований в Университете королевы Виктории в Веллингтоне
01.08.2016
Военные новости: что США поставляют украинским военным
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.01 05:45
  • 40852
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.01 03:29
  • 10
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 03.01 01:28
  • 1
В Совфеде призвали найти ответственных за удар по Макеевке
  • 03.01 00:10
  • 129
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 02.01 23:06
  • 4
ОАК поставила Минобороны партию Су-57
  • 02.01 22:57
  • 2
Россия выиграла радиоэлектронную борьбу на Украине
  • 02.01 22:51
  • 2
Росавиация одобрила отечественное крыло и двигатель ПД-14 на авиайланер МС-21
  • 02.01 16:44
  • 1
Российские ракеты получат отечественные головки самонаведения
  • 02.01 14:40
  • 1
Зеленский выпросил у США Patriot, Путин обещал их "пощелкать". События вокруг Украины
  • 02.01 13:53
  • 15
Денис Мантуров: следующий год будет переходным к новой модели развития промышленности - Интервью ТАСС
  • 02.01 05:25
  • 2
ВКС России получили четыре новых серийных истребителя Су-57
  • 02.01 02:44
  • 3
Российские танки Т-80БВ прибыли на запорожское направление
  • 01.01 19:41
  • 1
"Наказывать и сдерживать». В США проанализировали возможный удар по России
  • 01.01 17:01
  • 5
Путин анонсировал строительство четырех атомных подлодок
  • 31.12 19:07
  • 1
В США приостановят эксплуатацию нескольких F-35