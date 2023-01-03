Военный комитет НАТО обсудит 18-19 января конфликт на Украине и помощь Киеву

Во встрече примут участие начальники генштабов ВС 30 стран НАТО, а также коллеги из Швеции и Финляндии

БРЮССЕЛЬ, 2 января. /ТАСС/. Военный комитет НАТО проведет заседание 18-19 января в Брюсселе, в ходе которого начальники генштабов ВС стран альянса обсудят, в частности, "ранние наблюдения" по конфликту на Украине и продолжение оказания помощи Киеву. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Высший военный орган НАТО, Военный комитет, соберется 18-19 января 2023 года в Брюсселе, Бельгия", - отмечается в нем. Во встрече примут участие начальники генштабов ВС 30 стран НАТО, а также коллеги из Швеции и Финляндии.

В повестку дня заседаний Военного комитета войдет, в частности, конфликт на Украине. "Основное внимание будет уделено ранним наблюдениям за продолжающейся войной на Украине, а также ускорению реализации Основополагающей концепции ведения боевых действий НАТО и Программы развития вооруженных сил, - говорится в заявлении. - Главнокомандующие обсудят военный потенциал и способность НАТО защищать Североатлантический союз от всех вызовов сейчас и в будущем". "На заключительном заседании Военный комитет обсудит продолжающуюся помощь Украины со стороны НАТО", - указывается в заявлении.