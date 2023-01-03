В Совфеде призвали найти ответственных за удар по Макеевке

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин убежден, что циничное убийство десятков российских военных в новогоднюю ночь в Макеевке не должно быть забыто

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Силовые структуры РФ должны найти виновных в гибели 63 российских военнослужащих в Макеевке в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая командование, исполнителей и тех, кто согласовал этот акт в НАТО. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Пора напрячься нашим структурам для пофамильного выяснения - кто в Киеве от командования до исполнителей ответит за это. Важно также знать, кто в НАТО планировал и согласовал этот чудовищный акт по убийству защитников нашей Родины", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Карасин убежден, что такое циничное убийство десятков российских военных в новогоднюю ночь в Макеевке не должно быть забыто. "Такое прощать нельзя! Киевский режим с помощью спутников НАТО и их же оружием совершает преступления против наших граждан с возрастающей наглостью", - подчеркнул парламентарий.

Минобороны РФ в понедельник сообщило о гибели 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в Макеевке. Удар был нанесен в новогоднюю ночь.