Войти
ТАСС

В Совфеде призвали найти ответственных за удар по Макеевке

264
1
0
Источник изображения: Михаил Терещенко/ ТАСС

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин убежден, что циничное убийство десятков российских военных в новогоднюю ночь в Макеевке не должно быть забыто

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Силовые структуры РФ должны найти виновных в гибели 63 российских военнослужащих в Макеевке в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая командование, исполнителей и тех, кто согласовал этот акт в НАТО. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Пора напрячься нашим структурам для пофамильного выяснения - кто в Киеве от командования до исполнителей ответит за это. Важно также знать, кто в НАТО планировал и согласовал этот чудовищный акт по убийству защитников нашей Родины", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Карасин убежден, что такое циничное убийство десятков российских военных в новогоднюю ночь в Макеевке не должно быть забыто. "Такое прощать нельзя! Киевский режим с помощью спутников НАТО и их же оружием совершает преступления против наших граждан с возрастающей наглостью", - подчеркнул парламентарий.

Минобороны РФ в понедельник сообщило о гибели 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в Макеевке. Удар был нанесен в новогоднюю ночь. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
04.11.2022
Россия и три фронта
19.10.2022
Точка разбора: кто вернулся в Россию после обмена пленными
27.09.2022
"Идеальный полигон". Что украинские военные предложили Западу
26.09.2022
Американские арсеналы пустеют
17.08.2022
"Необходимости применять ядерное оружие на Украине нет". Главное из выступления Шойгу
27.07.2022
Российские комплексы ПВО на Украине превзошли сами себя
07.06.2022
Поставки РСЗО Киеву угрожают российским городам. Но Москва этого не допустит
1 комментарий
№1
03.01.2023 01:28
Очень обидно... Но в первую очередь пусть ответят виновные с нашей стороны.  И как бы цинично это не звучало враг отлично выполнил своё дело. На то он и враг, что с него возьмешь...
Наша же задача сделать верные выводы, найти виновных , наказать и придать их имена широкой огласке. И конечно же на допускать таких кровавых проколов в будущем.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.01 05:45
  • 40852
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.01 03:29
  • 10
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 03.01 01:28
  • 1
В Совфеде призвали найти ответственных за удар по Макеевке
  • 03.01 00:10
  • 129
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 02.01 23:06
  • 4
ОАК поставила Минобороны партию Су-57
  • 02.01 22:57
  • 2
Россия выиграла радиоэлектронную борьбу на Украине
  • 02.01 22:51
  • 2
Росавиация одобрила отечественное крыло и двигатель ПД-14 на авиайланер МС-21
  • 02.01 16:44
  • 1
Российские ракеты получат отечественные головки самонаведения
  • 02.01 14:40
  • 1
Зеленский выпросил у США Patriot, Путин обещал их "пощелкать". События вокруг Украины
  • 02.01 13:53
  • 15
Денис Мантуров: следующий год будет переходным к новой модели развития промышленности - Интервью ТАСС
  • 02.01 05:25
  • 2
ВКС России получили четыре новых серийных истребителя Су-57
  • 02.01 02:44
  • 3
Российские танки Т-80БВ прибыли на запорожское направление
  • 01.01 19:41
  • 1
"Наказывать и сдерживать». В США проанализировали возможный удар по России
  • 01.01 17:01
  • 5
Путин анонсировал строительство четырех атомных подлодок
  • 31.12 19:07
  • 1
В США приостановят эксплуатацию нескольких F-35