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ТАСС

В Израиле заявили, что будут меньше говорить об Украине

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Флаг Израиля
Флаг Израиля.
Источник изображения: gazeta.ru

При этом страна продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 января. /ТАСС/. Израиль впредь будет "меньше говорить" о ситуации на Украине, однако в любом случае продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь. Об этом заявил в понедельник новый глава МИД еврейского государства Эли Коэн.

"По поводу России и Украины одно мы сделаем точно - будем меньше говорить публично", - заявил новый министр, выступая на церемонии вступления в должность. Онлайн-трансляцию выступления вела пресс-служба МИД Израиля.

По словам Коэна, под его руководством МИД Израиля подготовит для кабинета министров страны подробную справку о ситуации на Украине, чтобы руководство страны могло "сформулировать ответственную политику" на этом направлении. "В любом случае оказание нами значительной гуманитарной помощи Украине будет продолжено", - добавил он.

Парламент Израиля 29 декабря на внеочередном заседании проголосовал за доверие правительству, сформированному лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху по итогам состоявшихся 1 ноября выборов, после чего министры и новый премьер были приведены к присяге. В тот же день Нетаньяху провел первое заседание нового кабмина.

Полномочия главы МИД Израиля представителю партии "Ликуд" Коэну передал в понедельник экс-премьер Яир Лапид. В предыдущем коалиционном правительстве Лапид занимал пост министра иностранных дел, а с июля 2022 года, перейдя на должность премьера, он возглавлял внешнеполитическое ведомство по совместительству.

Предыдущее правительство Израиля неоднократно получало от Украины обращения с просьбами предоставить вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны. Кабмин Нафтали Беннета и Яира Лапида последовательно отклонял эти запросы. Израильские министры подчеркивали, что их страна поддерживает Украину и оказывает ей гуманитарную помощь, но поставлять вооружение в настоящий момент не имеет возможности в силу необходимости заботиться о собственной национальной безопасности, а также из-за нехватки производственных мощностей. 

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