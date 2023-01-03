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РИА Новости

Минобороны РФ: при ударе ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке погибли 63 военных

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Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы разрушенного здания ПТУ 19 в городе Макеевка.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Минобороны РФ: в Макеевке при ракетном ударе ВСУ погибли 63 российских военнослужащих

МОСКВА, 2 января/ Радио Sputnik. В результате ракетного удара, нанесенного украинскими формированиями по пункту временной дислокации ВС РФ в Макеевке в ДНР, погибли 63 российских военных, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, здание ПТУ обстреляли четырьмя ракетами с фугасной головной частью. Еще два снаряда удалось сбить, добавили в ведомстве.

"Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", – заверили в министерстве.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в МИД РФ раскритиковали реакцию ООН на расстрел российских военнопленных на Украине.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
ООН
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