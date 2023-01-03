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Бывший военачальник НАТО считает, что украинский конфликт закончится до мая

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Генерал Ханс-Лотар Домрезе, главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Брюнсуме
Генерал Ханс-Лотар Домрезе, главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Брюнсуме.
Источник изображения: © flickr.com / isafmedia

Бывший генерал Североатлантического альянса Ханс-Лотар Домрезе полагает, что перемирие между Россией и Украиной возможно в период до мая 2023 года. Об этом сообщают газеты медиагруппы Funke.

"Перемирие будет достигнуто в течение 2023 года. Нет смысла продолжать борьбу, если ты больше не овладеваешь новыми территориями", - считает Домрезе.

Он уточнил, что подобная ситуация может возникнуть в период с февраля по май: стороны поймут, что больше не продвигаются вперед, и начнут переговоры о прекращении огня.

По словам бывшего генерала, для заключения мира понадобится посредничество генсека ООН Антониу Гутерреша, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана или премьер-министра Индии Нарендра Моди. После этого будет принято решение, которое устроит и Россию, и Украину.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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