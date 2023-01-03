Бывший военачальник НАТО считает, что украинский конфликт закончится до мая

Бывший генерал Североатлантического альянса Ханс-Лотар Домрезе полагает, что перемирие между Россией и Украиной возможно в период до мая 2023 года. Об этом сообщают газеты медиагруппы Funke.

"Перемирие будет достигнуто в течение 2023 года. Нет смысла продолжать борьбу, если ты больше не овладеваешь новыми территориями", - считает Домрезе.

Он уточнил, что подобная ситуация может возникнуть в период с февраля по май: стороны поймут, что больше не продвигаются вперед, и начнут переговоры о прекращении огня.

По словам бывшего генерала, для заключения мира понадобится посредничество генсека ООН Антониу Гутерреша, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана или премьер-министра Индии Нарендра Моди. После этого будет принято решение, которое устроит и Россию, и Украину.