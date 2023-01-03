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Польша докупила партию отправленных на Украину автоматов GROT

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Автоматы GROT (MSBS)
Автоматы GROT (MSBS).
Источник изображения: armyrecognition.com

Польская армия докупит 70 тысяч автоматов GROT, которые ранее отправляла на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что государство дозакажет партию автоматов MSBS GROT. Блащак утвердил дополнительное соглашение к контракту от 2020 года.

«До 2026 года дополнительные 70 тысяч автоматов должна поставить фабрика "Лучник" из Радома», — отметил вице-премьер. По словам Блащака, винтовки «уважают солдаты Войска польского, а также украинские солдаты». «Это хорошие автоматы, проверенные», — заметил Блащак. По его словам, в настоящий момент ведутся переговоры, чтобы в течение следующих нескольких недель подписать очередное дополнительное соглашение.

MSBS GROT — польская модульная штурмовая винтовка. Она была разработана для замены винтовки FB Beryl, используемой польскими военными с 1997 года.

В конце декабря 2022-го стало известно, что Польша расширила группировку войск на границе с Белоруссией. На конец 2022 года численность группировки превысила 2000 человек.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Польша
Украина
Проекты
2020-й год
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