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ТАСС

Глава ЕК пообещала Зеленскому помощь и встречу в ближайшее время на Украине

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Источник изображения: AP Photo/ Jean-Francois Badias

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится

БРЮССЕЛЬ, 2 января. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провела первый телефонный разговор в этом году - с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого она пообещала продолжение финансовой помощи Евросоюза, а также встречу в ближайшее время в этой стране. Об этом она сообщила в понедельник в своем Twitter.

"Мы поддержим вас этой зимой генераторами, лампочками, навесами, школьными автобусами. И мы продолжаем нашу мощную финансовую помощь. Вскоре мы начнем выплачивать наш пакет поддержки в размере €18 млрд ежемесячными траншами. Я с нетерпением жду встречи с вами снова на Украине в ближайшее время", - написала она. Глава ЕК подчеркнула, что Евросоюз будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится.

В начале февраля пройдет саммит ЕС - Украина. При этом стороны пока не объявляли место проведения встречи. 

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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