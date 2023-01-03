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ТАСС

В правящей СДПГ предостерегли от поставок Украине танков Leopard-2

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Немецкий основной боевой танк Leopard 2
Немецкий основной боевой танк Leopard 2.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Markus Rauchenberger

По словам эксперта Социал-демократической партии Германии по внешней политике Михаэля Мюллера, такое оружие может быть предоставлено только "в координации с партнерами по НАТО"

БЕРЛИН, 2 января. /ТАСС/. Бывший правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер, эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по внешней политике, предостерег от поставок Киеву боевых танков Leopard-2.

"Мы, конечно, будем придерживаться нашей внешнеполитической линии, согласно которой не должно быть необдуманных односторонних действий", - заявил депутат Бундестага в понедельник в эфире телеканала ARD. По его словам, такое оружие может быть предоставлено только "в координации с партнерами по НАТО". Мюллер указал на то, что подобные танкам Leopard-2 боевые системы не поставляют Украине и ближайшие союзники Германии, такие как США и Франция.

"Германия намерена в любом случае не допустить того, чтобы НАТО напрямую стала воюющей стороной", - отметил экс-бургомистр Берлина. Он добавил, что в этом никто не может быть заинтересован. "Это было бы эскалацией, которую мы все не хотели бы себе представить", - подчеркнул политик. Он указал, что НАТО и в прошлом не захотела и не могла выполнить все желания и требования Киева. В то же время Мюллер заявил, что Германия поддерживает Киев "самым современным оружием" и будет это делать, "пока это будет необходимо".

Социал-демократ подчеркнул, что для урегулирования конфликта нужны усилия по достижению как минимум перемирия. "Жаль, что "зеленые" и свободные демократы этого не понимают", - посетовал Мюллер.

Украина на протяжении последних месяцев требует от Берлина поставить ей боевые танки Leopard-2. Однако канцлер Олаф Шольц не раз заявлял, что Германия в этом вопросе будет действовать только в координации со своими союзниками. Он указывал, что до сих пор ни одна страна не поставила Киеву боевые танки западного производства. 

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Страны
Германия
США
Украина
Франция
Продукция
Leopard-2
Проекты
NATO
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