Экипажи истребителей НАТО провели "низкопрофильные" учения в Эстонии

Пилоты самолетов-истребителей НАТО провели учения на территории Эстонии

МОСКВА, 2 января/ Радио Sputnik. Пилоты ВВС Германии провели тренировку в воздушном пространстве Эстонии, сообщил эстонский штаб Сил обороны.

"В первую неделю года пилоты ВВС Германии на истребителях Eurofighter Typhoon, несущих службу на авиабазе Эмари, совершают полеты в воздушном пространстве Эстонии, в том числе на малых высотах. Низкопрофильные полеты проходят в низких полетных зонах и не ниже 152 метров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что страны НАТО выделили определенные участки воздушного пространства для учений ВВС.

Согласно решению Североатлантического совета, воздушные силы государств-участников НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы.

Самолеты, обеспечивающие воздушную безопасность, базируются на авиабазе Эмари в Эстонии и на авиабазе Шяуляй в Литве, напомнили в ведомстве.

Ранее радио Sputnik сообщило о прибытии в Эстонию пехотной роты армии США.