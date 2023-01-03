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РИА Новости

Экипажи истребителей НАТО провели "низкопрофильные" учения в Эстонии

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Истребитель F-15C Eagle ВВС США на авиабазе. Архивное фото
Истребитель F-15C Eagle ВВС США на авиабазе. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Jacob Albers

Пилоты самолетов-истребителей НАТО провели учения на территории Эстонии

МОСКВА, 2 января/ Радио Sputnik. Пилоты ВВС Германии провели тренировку в воздушном пространстве Эстонии, сообщил эстонский штаб Сил обороны.

"В первую неделю года пилоты ВВС Германии на истребителях Eurofighter Typhoon, несущих службу на авиабазе Эмари, совершают полеты в воздушном пространстве Эстонии, в том числе на малых высотах. Низкопрофильные полеты проходят в низких полетных зонах и не ниже 152 метров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что страны НАТО выделили определенные участки воздушного пространства для учений ВВС.

Согласно решению Североатлантического совета, воздушные силы государств-участников НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы.

Самолеты, обеспечивающие воздушную безопасность, базируются на авиабазе Эмари в Эстонии и на авиабазе Шяуляй в Литве, напомнили в ведомстве.

Ранее радио Sputnik сообщило о прибытии в Эстонию пехотной роты армии США.

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Страны
Германия
Латвия
Литва
США
Эстония
Продукция
EF-2000
Проекты
NATO
Военные учения
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