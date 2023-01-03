Эксперт оценил идею создать сеть военных учебных центров при вузах

налитик Перенджиев: военные учебные центры при вузах должны повысить подготовку кадров

МОСКВА, 2 января/ Радио Sputnik. Военные учебные центры при российских вузах могут оказаться полезными не только учащимся, но и самим образовательным учреждениям. Такое мнение высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин поручил сформировать 16 военных учебных центров при федеральных вузах.

"На сегодня вузы стремятся повышать свои рейтинги. Могу предположить, что наличие военно-учебных центров может способствовать повышению репутации учебного заведения. Возможно, и среди военно-учебных центров также будет выстроена система рейтингов", – цитирует Перенджиева ФАН.

Военный эксперт также высказал надежду на то, что учебные центры повысят подготовку кадров и престиж военной службы.

Ранее в эфире радио Sputnik отставной офицер ВС РФ прокомментировал анонсированные руководством Минобороны изменения в армии.