СМИ: на вооружении КНДР может быть до 60 ядерных боеголовок

Yonhap: Северная Корея может обладать 15-60 ядерными боеголовками

МОСКВА, 2 января/ Радио Sputnik. У Северной Кореи может быть от 15 до 60 ядерных боеголовок, передает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на зарубежных экспертов.

Как пишет американский журнал Bulletin of the Atomic Scientists (BAS), данные которого приводит РИА Новости, по состоянию на сентябрь на вооружении КНДР, предположительно, находилось 20-30 ядерных боеголовок, пригодных для ракет средней дальности.

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) летом сообщал о возможном наличии у КНДР 20 ядерных зарядов. При этом, как считают специалисты, у Пхеньяна якобы имеются запасы урана-235 и плутония-239 для создания еще 45-55 зарядов.

Японские эксперты из исследовательского института Research Center for Nuclear Weapons Abolition (RECNA) в свою очередь считают, что КНДР располагает 40 боеголовками.

В ноябре 2020 года Центр национальных стратегических исследований (INSS) при Институте национальной обороны США писал о возможном наличии у Северной Кореи 15-60 ядерных боеголовок.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Минобороны Южной Кореи пригрозило руководству КНДР "падением режима" в случае применения Пхеньяном ядерного оружия.