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РИА Новости

В центре группы "Вагнер" рассказали о подготовке специалистов

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Центр группы "Вагнер" за время СВО подготовил десять тысяч специалистов

МОЛЬКИНО (Краснодарский край), 2 янв - РИА Новости. За 2022 год и период специальной военной операции тренировочный центр группы "Вагнер" подготовил свыше 10 тысяч специалистов, сообщил РИА Новости один из руководителей центра с позывным "Ток".

"Прошло более 10 тысяч обучаемых. Это за период с начала специальной военной операции", - рассказал он.

По словам собеседника агентства, в центре проходят подготовку как бойцы самой группы "Вагнер", так и бойцы создаваемых в Брянской и Курской областях отрядов территориальной обороны.

"Их подготовкой занимаются инструктора, отработавшие в компании не один год. Соответственно, имеющие опыт боевой работы в командировках на различных направлениях. Соответственно, они свой опыт передают новобранцам. Наша задача - в минимально сжатые сроки передать максимум информации, которая будет необходима этим людям при ведении боевых действий и выполнении специальных задач", - пояснил "Ток".

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