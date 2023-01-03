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Американский офицер назвал самую опасную военную угрозу для США

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Электромагнитное оружие
Электромагнитное оружие.
Источник изображения: gazeta.ru

Офицер ВВС США в отставке Кристиан Орр назвал электромагнитный удар самой опасной военной угрозой для страны. Колонка Орра опубликована на сайте издания 19FortyFive.

По словам специалиста, электромагнитный удар, или мощное электромагнитное излучение (ЭМИ), могут серьезно повредить или разрушить любые электронные устройства. «Современное постаграрное и постиндустриальное общество перестанет функционировать», — заметил он.

Бывший военный подчеркнул, что для того чтобы вызвать всплеск гамма-излучения, необходимо взорвать термоядерное оружие на высоте около 25 миль, или 40 километров, над земной атмосферой. После взрыва электроны будут притягиваться магнитными полюсами Земли, высвобождая огромные уровни электромагнитного излучения.

Орр раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена, которая, по его словам, не думает об эффективной защите электрических сетей и других элементов инфраструктуры от потенциального электромагнитного удара. При этом администрации бывших президентов Дональда Трампа и Барака Обамы действительно исследовали необходимость защиты от естественных угроз ЭМИ.

В конце декабря прошлого года американский ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон рассказал об угрозе безопасности США в связи с кризисом на южной границе. По его словам, из-за бездействия властей США оказались переполнены нелегальными мигрантами из разных стран.

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Страны
США
Персоны
Барак Обама
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
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