MWM: в Конгрессе США предупредили о серьезной опасности поставок Patriot Украине

Вопреки всеобщим предположениям, что поставки Patriot Киеву начнутся в первой половине 2023 года, одна лишь подготовка местных ремонтных бригад займет примерно 53 недели, пишет MWM. Украине дадут лишь одну батарею, и это ставит серьезные вопросы относительно ее эффективности.

Исследовательская служба Конгресса США предостерегла о проблемах "как законодательного, так и надзорного характера" в связи с поставкой ракетных комплексов "земля-воздух" Patriot на Украину. Ранее о ней было объявлено в рамках пакета помощи на 1,85 миллиарда долларов. В докладе подчеркивается, что, вопреки всеобщим предположениям, что поставки Patriot начнутся в первой половине 2023 года, одна лишь подготовка местных ремонтных бригад займет примерно 53 недели. "Предстоит обширная подготовка, прежде чем на Украине будет налажена действующая система Patriot на местах", — говорится в нем. Ранее предполагалось, что системы Patriot будут сопровождаться военнослужащими США и других стран НАТО, поскольку роль западного персонала в военных действиях на Украине ширится. Позднее МИД России заявил, что получил от США уверения, что американские военные на объектах Patriot присутствовать не будут. Однако шанс, что системы будут сопровождать американские военные подрядчики, остается значительным. При этом ожидается, что у России будет гораздо меньше сомнений при нанесении точечных ударов, если управлять системами будут не американские военные.

Ожидается, что Украине будет поставлена лишь одна батарея Patriot, и это ставит серьезные вопросы относительно ее эффективности для отражения российских воздушных и ракетных атак — особенно с учетом сомнительного боевого опыта системы на других театрах военных действий. Исследовательская служба Конгресса подчеркнула, что до сих пор нет ясности, откуда возьмется искомая батарея Patriot, призвав законодателей проработать этот вопрос. Она предупредила, что направляемая на Украину батарея и связанные с ней перехватчики могут быть взяты "из действующих существующих армейских частей и складов вооруженных сил США". "Если она будет выведена из состава других оперативных сил — например, Центрального или Индо-Тихоокеанского командования США, это чревато дополнительными издержками и потенциальными рисками на этих театрах военных действий", — говорится в докладе. При этом отмечается, что поставка батареи с материковой части Америки "может затруднить процесс обучения или модернизации". В докладе также подчеркивается "огромная цена" Patriot: в частности, уточняется, что стоимость новой батареи Patriot составляет порядка 1,1 миллиарда долларов, в том числе около 400 миллионов долларов за саму систему и порядка 690 миллионов долларов за ракеты (при этом их примерная стоимость оценивается в 4 миллионов долларов за штуку). В результате этих затрат возможны "определенные ограничения" в сфере применения Patriot на Украине — против каких типов систем противника батарея в принципе может быть использована.

Низкоуровневые ударные беспилотники, сыгравшие ключевую роль в российских ударах по украинской инфраструктуре и личному составу, стоят всего несколько тысяч долларов штука, тогда как некоторые из ее крылатых ракет оцениваются примерно в 1 миллион долларов. Еще один момент, горячо обсуждаемый в контексте поставок Patriot, хотя и не отмеченный в докладе Исследовательской службы Конгресса, — это что быстрое уничтожение комплексов ("Конечно пощелкаем, сто процентов", — как выразился президент Путин) подорвет как моральный дух украинцев, так и уверенность союзников в ракетной системе, которая считается оплотом американских сил. Наконец, стремительный износ сети противовоздушной обороны Украины и крайне ограниченное количество систем Patriot в сочетании с их относительно ограниченной мобильностью может сделать их крайне уязвимыми. Однако укрепление ПВО Украины считается важнейшим шагом, поскольку ее арсеналы советских ракет С-300 и "Бук", прежде огромные, истощились, а российские удары по стратегической инфраструктуре повышают риск, что ключевые украинские города станут непригодными для жизни. Об этой перспективе под занавес 2022 года западные аналитики предостерегали все чаще. Мощные атаки на инфраструктуру, начавшиеся в октябре, все чаще рассматриваются как средство давления давление на Киев и его союзников, благодаря которому Россия сможет быстрее достичь поставленных целей, несмотря на значительные неудачи на поле боя.