Как американские демократы стали партией бесконечной войны

Salon: американский милитаризм — "смертельная болезнь империи"

Демократическая партия США толкает страну к мировому военному конфликту и банкротству, пишет Salon. Америка стала глубоко милитаризированным обществом, а они разрушают свою экономику изнутри.

Крис Хеджес (Chris Hedges)

Демократы давно перестали бояться угроз военной экономики, которая может всех нас убить и определенно делает нас банкротами.

Демократы позиционируют себя как партию добродетели, прикрывая свою поддержку военной промышленности морализаторской риторикой, восходящей к Корее и Вьетнаму, когда президента последнего Нго Динь Дьема прославляли так же, как сейчас президента Украины Владимира Зеленского. Все войны, которые поддерживают и финансируют демократы — это "хорошие" войны. Все враги, с которыми они сражаются, последними из которых являются российский Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин, являются воплощениями зла. Фотография сияющих спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и вице-президента Камалы Харрис, держащих исписанный украинский флаг позади Зеленского, когда он обращался к Конгрессу, стала еще одним примером жалкого раболепства демократической партии перед американской военной машиной.

Демократы, особенно во время президентства Билла Клинтона, стали своего рода "зазывалами" не только для "корпоративной Америки", но и для производителей оружия и Пентагона. Ни одна система вооружений не является для них слишком дорогостоящей. Ни один военный конфликт, каким бы катастрофическим он ни был, не остается без финансирования. Ни один военный бюджет не является слишком большим, включая 858 миллиардов долларов военных расходов, выделенных на текущий финансовый год, что даже на 45 миллиардов долларов больше, чем запрашивала администрация Байдена.

Историк Арнольд Тойнби назвал необузданный милитаризм "смертельной болезнью империй", утверждая, что в конечном итоге с его помощью они совершают самоубийство.

Когда-то существовало такое крыло демократической партии, которое ставило под сомнение и противостояло военно-промышленному комплексу: сенаторы Уильям Фулбрайт, Джордж Макговерн, Джин Маккарти, Майк Гравел и Уильям Проксмайер, а также члены палаты представителей, такие как Деннис Кусинич. Но эта оппозиция испарилась вместе с антивоенным движением. Когда 30 членов "Прогрессивного собрания" Конгресса недавно призвали Байдена к переговорам с Путиным, партийное руководство демократов и воинствующие СМИ вынудили их отступить и аннулировать свое письмо. И никто из них, за исключением члена палаты представителей Александрии Окасио-Кортез из Нью-Йорка, не проголосовал против поставок оружия Украине на миллиарды долларов или раздутого военного бюджета. Демократка от Мичигана Рашида Тлаиб тоже проголосовала против, но не лично, а через своего представителя (такой порядок был установлен в Конгрессе в период пандемии COVID-19).

Противодействие постоянному финансированию военного конфликта на Украине исходит в основном от республиканцев. Их насчитывается 11 в Сенате и 57 в палате представителей. Некоторые из них, такие как член палаты представителей Марджори Тейлор Грин от Джорджии, являются несколько неуравновешенными сторонниками теории заговора. Только девять республиканцев в Палате представителей присоединились к демократам в поддержке законопроекта о расходах в размере 1,7 триллиона долларов, необходимого для предотвращения банкротства правительства США, который включает одобрение 847 миллиардов долларов для вооруженных сил. Общая сумма увеличивается до 858 миллиардов долларов с учетом счетов, которые подпадают под юрисдикцию комитетов по вооруженным силам. В Сенате 29 республиканцев выступили против законопроекта о расходах. А демократы, в том числе почти все 100 членов "Прогрессивного собрания", послушно выстроились в очередь за поддержку бесконечной войны.

Эта жажда войны опасна, она подводит нас к потенциальному военному столкновению с Россией и, возможно, позднее с Китаем — каждая из которых является мощной ядерной державой. Это также губительно для нас экономически. Монополизация капитала военными привела к тому, что долг США превысил 30 триллионов долларов, что на 6 триллионов долларов больше, чем ВВП США в 24 триллиона долларов. Обслуживание этого долга стоит 300 миллиардов долларов в год. Мы тратим на армию больше, чем следующие за нами девять стран мира вместе взятые, включая Китай и Россию. Конгресс также готов предоставить Пентагону дополнительные 21,7 миллиарда долларов сверх уже увеличенного годового бюджета для пополнения истощившихся из-за Украины арсеналов.

"Но эти контракты — лишь передний край того, что должно стать новым большим военным бумом, — сообщает The New York Times. — Военные расходы с поправкой на инфляцию в следующем году должны достичь самого высокого уровня со времен пиковых затрат на войны в Ираке и Афганистане между 2008 и 2011 годами и второго по величине размера (опять же с поправкой на инфляцию) со времен Второй мировой войны. Наши расходы на военное ведомство превышают совокупные расходы 10 следующих по порядку правительственных министерств и агентств".

Демократическая партия, которая еще начиная с администрации Клинтона настойчиво "обхаживает" своих корпоративных доноров, фактически отказалась от идеи бросить вызов, пусть и прохладный, военной промышленности.

"Как только демократическая партия приняла решение (это могло состояться примерно 35-40 лет назад), что они будут принимать корпоративные пожертвования, что стерло всякое различие между двумя нашими политическими партиями, — сказал Деннис Кусинич, когда я брал у него интервью на моем шоу The Real News Network. — Потому что в Вашингтоне тот, кто платит, тот и заказывает музыку. Так что произошло то, что произошло. Теперь в том, что касается войны, между двумя партиями не так уж много различий".

В своей книге 1970 года "Пропагандистская машина Пентагона" Фулбрайт описывает, как Пентагон и военно-промышленный комплекс вкладывают миллионы в формирование общественного мнения с помощью компаний по связям с общественностью, фильмов министерства обороны, контроля над Голливудом и господства в коммерческих СМИ. Военные аналитики в кабельных новостях — это, как правило, бывшие военные и сотрудники разведки, которые входят в советы директоров или работают консультантами в ВПК. Но этот факт они редко раскрывают перед общественностью. Барри Маккефри, отставной генерал армии с четырьмя звездами и военный аналитик NBC News, одновременно являлся сотрудником Defense Solutions, компании по продажам вооружений и управлению военными проектами. Он, как и большинство этих поджигателей войны, лично нажился на продаже оружия и расширении войн в Ираке и Афганистане.

Накануне каждого голосования в Конгрессе по бюджету Пентагона лоббисты предприятий, связанных с ВПК, встречаются с членами Конгресса, их помощниками и сотрудниками аппарата, чтобы подтолкнуть законодателей к голосованию за военный бюджет якобы ради защиты рабочих мест в их округе или штате. Это давление, в сочетании с мантрой, распространяемой средствами массовой информации о том, что противодействие расточительному финансированию войны непатриотично, держит наших законодателей в своеобразном "рабстве". Ведь все эти политики сильно зависят от щедрых пожертвований производителей оружия для финансирования своих избирательных кампаний.

Сеймур Мелман в своей книге "Пентагоновский капитализм" документально описал, как милитаризованные общества разрушают свою экономику. Миллиарды тратятся на исследования и разработку систем вооружений, в то время как технологии возобновляемых источников энергии чахнут. Университеты наводнены грантами, связанными с военными проектами, в то время как они не могут найти деньги для финансирования проектов защиты окружающей среды и развития гуманитарных наук. Наши мосты, дороги, дамбы, железные дороги, порты, электрические сети, очистные сооружения и инфраструктура очистки питьевой воды структурно несовершенны и сильно устарели. Школы находятся в аварийном состоянии, в них не хватает учителей и персонала. Не в силах остановить пандемию COVID-19, коммерческая индустрия здравоохранения вынуждает семьи, в том числе с медицинской страховкой, к огромным дополнительным расходам и фактическому банкротству. Отечественное производство, особенно с переводом рабочих мест в Китай, Вьетнам, Мексику и другие страны, рушится. Семьи тонут в долгах: 63% американцев живут от зарплаты до зарплаты. Бедные, больные, психически нездоровые люди брошены на произвол судьбы.

Мелман, который придумал термин "перманентная военная экономика", отметил, что после окончания Второй мировой войны федеральное правительство США потратило более половины своего совокупного бюджета на прошлые, текущие и будущие военные операции. Это единственная крупнейшая и самодостаточная отрасль экономики. Военно-промышленный истеблишмент — не что иное, как позолоченное корпоративное благосостояние. Вооружения продаются еще до их производства. Военной промышленности разрешено взимать с федерального правительства деньги в случаях перерасходов средств, которые бывают огромными. Гигантские прибыли гарантирована военно-промышленному комплексу всегда. Например, в ноябре этого года армия заключила только с Raytheon Technologies контракты на сумму более 2 миллиардов долларов, (помимо 190 миллионов долларов, подписанных в августе), на поставку ракетных систем для пополнения наших арсеналов, отправленных в Украину. Несмотря на депрессию на рынке и финансовые трудности у большинства других предприятий, цены на акции Lockheed и Northrop Grumman выросли соответственно более чем на 36% и 50% только в этом году.

Технологические гиганты, в том числе Amazon, которая поставляет программное обеспечение для наблюдения и распознавания лиц полиции и ФБР, поглощены этой перманентной военной экономикой. Amazon, Google, Microsoft и Oracle получили многомиллиардные контракты на военные облачные вычисления в рамках программы Joint Warfighting Cloud Capability и завоевали права на получение контрактов Пентагона на сумму 9 миллиардов долларов до середины 2028 года на предоставление армии "глобально доступных облачных услуг во всех областях безопасности и всех уровней , от стратегического до тактического".

Иностранная помощь предоставляется таким странам, как Израиль, который с момента своего основания в 1948 году получил от США военную помощь на сумму более 150 миллиардов долларов, или Египет, который получил более 80 миллиардов долларов с 1978 года. Эта помощь подразумевает закупку иностранными правительствами систем вооружений исключительно в США. Американское общество финансирует исследования, разработку и создание систем вооружений и закупает их для иностранных правительств. Такая "циркулярная" система фактически издевается над идеей рыночной экономики. Оружие вскоре устаревает и заменяется модернизированными и, как правило, более дорогостоящими системами вооружения. С экономической точки зрения это тупик. Такая система не поддерживает ничего, кроме перманентной военной экономики.

"Правда состоит в том, что мы живем в сильно милитаризованном обществе, движимом жадностью и погоней за наживой, а войны разжигаются только для того, чтобы подпитывать это", — сказал мне Кусинич.

В 2014 году США поддержали переворот на Украине, в результате которого там было установлено правительство, в которое вошли неонацисты и которое было враждебно настроено по отношению к России. Переворот спровоцировал гражданскую войну, когда этнические русские на востоке Украины, в Донбассе, попытались отделиться, что привело к гибели более 14 тысяч человек и появлению почти 150 тысяч перемещенных лиц еще до СВО России, начавшейся в феврале. Российская спецоперация, по словам Жака Бо, бывшего советника НАТО по безопасности, который также работал на швейцарскую разведку, была спровоцирована эскалацией военных действий Украины на Донбассе. Она последовала за отклонением администрацией Байдена предложений Кремля по разрешению конфликта, сделанных в конце 2021 года. Эти предложения могли бы предотвратить украинский военный конфликт, вспыхнувший в прошлом году.

Российская спецоперация привела к широкомасштабным санкциям США и ЕС в отношении России, которые бумерангом отразились на Европе. Инфляция опустошает европейский континент в связи с резким сокращением поставок российской нефти и газа. Промышленность, особенно в Германии, находится в упадке. В большей части Европы наступила "зима дефицита", стремительного роста цен и нищеты.

"Все это является ударом в лицо Запада, — предупредил Кусинич. — Мы вынудили Россию развернуться в сторону Азии, а также Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки и Саудовской Аравии. Формируется целый новый мир. Катализатором этого являются наши неправильные оценки по Украине и наша попытка взять ее под полный контроль в 2014 году, о чем большинство людей не знает".

Не выступая против демократической партии, основным занятием которой является война, либералы становятся похожими на бесплодных и бессильных мечтателей из "Записок из подполья" Федора Достоевского.

Бывший каторжник, Достоевский не боялся зла. Он боялся общества, у которого больше нет моральной стойкости, чтобы противостоять злу. А война, если позаимствовать строчку из моей последней книги — это величайшее зло.

Автор: Крис Хеджес (Chris Hedges) — бывший глава ближневосточного бюро New York Times, лауреат Пулитцеровской премии и обозреватель ScheerPost. Является автором нескольких книг, в том числе "Америка: прощальное турне".