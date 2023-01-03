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РИА Новости

Президент Южной Кореи выразил надежду на совместные с США ядерные учения

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Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений.
Источник изображения: © Pfc. You Chul Lee

Президент Южной Кореи: Сеул ведет переговоры с Вашингтоном о совместных ядерных учениях

МОСКВА, 2 января/ Радио Sputnik. Южная Корея ведет переговоры с США о возможности совместного планирования и проведения учений с участием американских ядерных сил, сообщил президент страны Юн Сок Ёль в интервью газете "Чосон Ильбо".

По словам южнокорейского лидера, это необходимо для противостояния возможной ядерной угрозе со стороны КНДР.

По словам Юн Сок Ёля, после получения Пхеньяном ядерного оружия сложно успокоить южнокорейских граждан заявлениями о том, что у Вашингтона получится защитить их "ядерным зонтиком".

В связи с этим для лучшего реагирования на северокорейскую ядерную угрозу, Сеул рассчитывает на участие своих военных в маневрах ядерных сил США, сказал Юн Сок Ёль.

Глава южнокорейского государства также подчеркнул, что обсуждение совместных учений не свидетельствуют о совместном использовании ядерного оружия.

Однако, продолжил президент страны, это большой прогресс по сравнению с концепцией расширенного сдерживания, предполагающей, что американская сторона защитит союзников в регионе, используя все имеющиеся возможности, включая ядерные.

"Фраза "совместное использование ядерного оружия" на самом деле обременительна для США. Если мы вместо этого разовьем ее до концепции, согласно которой Южная Корея и США совместно осуществляют не только планирование функционирования ядерных сил, но и учения, подготовку и операции на основе обмена информацией, это фактически станет эффективной мерой, которая не уступает совместному использованию ядерного оружия", – цитирует президента Южной Кореи РИА Новости.

Ранее радио Sputnik сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын обвинил США в попытке создать "азиатское НАТО".

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Страны
КНДР
США
Южная Корея
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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