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ТАСС

Генсек НАТО заявил, что Западу надо готовиться к затяжному конфликту на Украине

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСС

Йенс Столтенберг отметил, что Москва не намерена отказываться от своих целей в противостоянии с Киевом

ЛОНДОН, 2 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны готовиться к продолжительному конфликту на Украине.

"Мы должны быть готовы к долгому пути", - сказал он в выпущенном в воскресенье интервью британской вещательной корпорации Би-би-си. По его мнению, Россия не намерена отказываться от своих целей на Украине. Столтенберг считает, что мобилизация в РФ говорит о возможной попытке нового наступления российских войск. 

Говоря о возможности заключения мира Москвы и Киева, генсек НАТО подчеркнул, что условия договора об урегулировании конфликта будут зависеть от ситуации на поле боя. "Большинство войн заканчиваются мирными переговорами. Скорее всего, также будет и с этой войной. Но мы знаем, что условия, на которых будет заключен мир для Украины, полностью зависят от соотношения сил на поле боя", - указал он. В этой связи Столтенберг считает необходимым для Запада продолжать оказывать военную помощь Украине, чтобы "убедить Россию сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы". 

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Россия
Украина
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NATO
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