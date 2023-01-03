Генсек НАТО заявил, что Западу надо готовиться к затяжному конфликту на Украине

Йенс Столтенберг отметил, что Москва не намерена отказываться от своих целей в противостоянии с Киевом

ЛОНДОН, 2 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны готовиться к продолжительному конфликту на Украине.

"Мы должны быть готовы к долгому пути", - сказал он в выпущенном в воскресенье интервью британской вещательной корпорации Би-би-си. По его мнению, Россия не намерена отказываться от своих целей на Украине. Столтенберг считает, что мобилизация в РФ говорит о возможной попытке нового наступления российских войск.

Говоря о возможности заключения мира Москвы и Киева, генсек НАТО подчеркнул, что условия договора об урегулировании конфликта будут зависеть от ситуации на поле боя. "Большинство войн заканчиваются мирными переговорами. Скорее всего, также будет и с этой войной. Но мы знаем, что условия, на которых будет заключен мир для Украины, полностью зависят от соотношения сил на поле боя", - указал он. В этой связи Столтенберг считает необходимым для Запада продолжать оказывать военную помощь Украине, чтобы "убедить Россию сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы".