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ТАСС

Nikkei: Япония хочет пригласить Зеленского принять участие в саммите G7 в онлайн-формате

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Bernat Armangue

Мероприятие пройдет 19-21 мая в Хиросиме

ТОКИО, 2 января. /ТАСС/. Япония планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в онлайн-формате в саммите G7, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме. Об этом сообщила газета Nikkei.

Как и на саммите в Эльмау, Япония, как страна - председатель Группы семи, хочет создать условия для интенсивных дискуссий по проблеме Украины. Выступление Зеленского, как считают в Токио, познакомит лидеров "семерки" с текущей ситуацией.

Для Токио, как пишет газета, координация действия G7 по Украине является важным шагом в подготовке к возможному конфликту вокруг Тайваня. В Японии считают, что в случае такого конфликта она окажется в него непосредственно втянута, и рассчитывают на оперативный жесткий ответ Китаю совместно с США и Европой аналогично тому, как это было сделано в отношении РФ.

Помимо Украины для участия в саммите G7 планируется также пригласить премьера Индии Нарендру Моди, председательствующего в этом году в G20, и президента Индонезии Джоко Видодо, который принял на себя председательство в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Премьер Японии Фумио Кисида в первой половине января планирует турне по странам - участницам G7. Начиная ориентировочно с 8 января, он посетит Великобританию, Францию, Италию, Канаду, а затем, предварительно 13 января, США. 

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