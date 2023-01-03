Командующий дальней авиацией ВКС РФ рассказал о задачах на 2023 год

По словам Сергея Кобылаша, в ходе специальной военной операции будет совершенствоваться практика эксплуатации автоматизированных систем управления

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Задачи по совершенствованию навыков эксплуатации автоматизированных систем управления (АСУ) и информационного обеспечения высокоточного оружия будут решаться в ходе участия дальней авиации России в специальной военной операции в 2023 году. Об этом сообщил командующий дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

"В ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки спланировано применение авиационных средств поражения. Будет продолжена работа по совершенствованию практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия. Эти задачи в 2023 году будут решаться в ходе участия дальней авиации в специальной военной операции", - рассказал командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, слова которого приводит Минобороны РФ.

Как подчеркнули в военном ведомстве, основными задачами для дальней авиации на 2023 год остаются поддержание высокого уровня боевой готовности, боевой подготовки, исправности авиационной техники и вооружения и освоение новой и модернизированной боевой техники.

"Немаловажными задачами также являются формирование высокого уровня морально-политического и психологического состояния личного состава, совершенствование системы материально-технического обеспечения, качественная подготовка органов военного управления", - говорится в сообщении Минобороны России.

По словам командующего дальней авиацией ВКС РФ, все поставленные задачи предполагают напряженную и кропотливую работу. "Можно без сомнения сказать, что все они будут выполнены с высоким качеством и все цели будут достигнуты", - подытожил Кобылаш.