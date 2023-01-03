CNN: НАТО может настоять на невыгодном для Украины мире

По мнению обозревателя Пейтона Уолша, альянс может потерять терпение или выдержку в вопросе поставок оружия и начать искать экономически целесообразное решение

НЬЮ-ЙОРК, 1 января. /ТАСС/. НАТО может потерять терпение в конфликте вокруг Украины и в итоге принудить Киев к невыгодному для него миру. Такое мнение выразил в воскресенье в колонке на сайте CNN обозреватель Пейтон Уолш.

"НАТО может потерять терпение или выдержку в вопросе поставок оружия и начать искать экономически целесообразное решение в ущерб долгосрочной безопасности, настаивая на невыгодном для Киева мире", - отметил он.

Однако, по мнению журналиста, на данный момент такой вариант развития событий "кажется маловероятным". В то же время, указывает он, делать однозначные прогнозы относительно исхода конфликта на Украине пока рано. "Есть много переменных, которые могут привести к выгодному для России тупику или перевернуть всю ситуацию", - отмечает он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.