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ТАСС

FT: напряженные отношения между Будапештом и Киевом сказываются на единстве ЕС по Украине

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Вид на здание венгерского парламента в Будапеште
Вид на здание венгерского парламента в Будапеште.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Пивоваров

Газета указывает на то, что Венгрия, в отличие от других членов ЕС, предпочитает поддерживать полноценный диалог с Россией

ЛОНДОН, 1 января. /ТАСС/. Единство Евросоюза в отношении событий на Украине подрывается в результате непростых отношений между Будапештом и Киевом. Такое мнение в воскресенье выразила британская газета Financial Times.

Согласно изданию, которое приводит слова директора венгерского исследовательского института Political Capital Петера Креко, Венгрия, в отличие от многих других членов ЕС, предпочитает поддерживать полноценный диалог с Россией, свидетельством чему, в частности, является весомый численный состав российского посольства в Будапеште, вдвое превышающий суммарное количество дипломатов из РФ, работающих в Варшаве, Праге и Братиславе. FT подчеркнула, что Венгрия не стремится к разрыву связей с Россией, поскольку сильно зависит от поставок российских энергоносителей и тем самым не хочет наносить урон своей экономике за счет санкций.

Газета напомнила, что венгерские власти ранее выступали за послабления в санкционных пакетах ЕС против РФ, отказывались поставлять Украине оружие и заблокировали участие Киева в заседаниях НАТО. Неназванный дипломат из одной из стран ЕС заявил FT, что расхождения большинства государств - членов Евросоюза с Венгрией еще дадут знать о себе предстоящей весной при обсуждении разблокировки Брюсселем причитающихся Будапешту средств из фондов сообщества. Он также отметил, что отношения между Венгрией и Украиной "находятся на минимальном уровне", в том числе из-за украинского дискриминационного законодательства в отношении этнических венгров. 

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Страны
Венгрия
Польша
Россия
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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