Минобороны планирует закупить новейший аппаратный комплекс для подводных работ

Он предусматривает возможность подводной сварки и резки металлических конструкций, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Военное ведомство РФ рассматривает вопрос о закупке для Военно-морского флота (ВМФ) перспективного аппаратного комплекса для подводной сварки и резки металлических конструкций. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов.

"Совместно с главным командованием военно-морского флота, главным управлением глубоководных исследований на базе НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" проведен военно-технический эксперимент по проверке возможности использования аппаратного комплекса для выполнения подводной механизированной сварки и резки металлических конструкций на глубинах до 60 метров в интересах выполнения задач ВМФ", - сказал Попов в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, по результатам эксперимента установлено, что оснащение воинских частей и организаций ВМФ такими аппаратными комплексами позволит обеспечить своевременное и качественное выполнение подводно-технических и судоподъемных работ и иных специальных задач, в том числе в ходе специальной военной операции.

"В настоящее время рассматривается вопрос об их закупке", - проинформировал Попов.