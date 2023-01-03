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ТАСС

Минобороны планирует закупить новейший аппаратный комплекс для подводных работ

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Подводная сварка металлов
Подводная сварка металлов.
Источник изображения: klimat-56.ru

Он предусматривает возможность подводной сварки и резки металлических конструкций, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Военное ведомство РФ рассматривает вопрос о закупке для Военно-морского флота (ВМФ) перспективного аппаратного комплекса для подводной сварки и резки металлических конструкций. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов.

"Совместно с главным командованием военно-морского флота, главным управлением глубоководных исследований на базе НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" проведен военно-технический эксперимент по проверке возможности использования аппаратного комплекса для выполнения подводной механизированной сварки и резки металлических конструкций на глубинах до 60 метров в интересах выполнения задач ВМФ", - сказал Попов в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, по результатам эксперимента установлено, что оснащение воинских частей и организаций ВМФ такими аппаратными комплексами позволит обеспечить своевременное и качественное выполнение подводно-технических и судоподъемных работ и иных специальных задач, в том числе в ходе специальной военной операции.

"В настоящее время рассматривается вопрос об их закупке", - проинформировал Попов. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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