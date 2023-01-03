Американский генерал заявил, что подход США к ситуации на Украине может обескровить ее

Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе отставной генерал Уэсли Кларк считает, что россияне меняют ситуацию на поле боя

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Избранный Вашингтоном подход к ситуации вокруг Украины ведет к ее постепенному обескровливанию, утрате страной важнейшей инфраструктуры и промышленного потенциала. Об этом заявил в четверг бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе отставной американский генерал Уэсли Кларк.

"Мы находимся в процессе подпитки тупиковой ситуации, - отметил он, коснувшись курса США в отношении Украины. - Это не отвечает нашим интересам, но мы это делаем. И в ходе этого процесса, если говорить военным языком, мы обескровливаем Украину. Они несут потери. Они лишаются важнейшей инфраструктуры. Они теряют энергетику, теряют промышленный потенциал. И они теряют финансовую основу в качестве государства. И мы обескровливаем их в этом".

"В то же время россияне меняют ситуацию на поле боя. Они значительно наращивают усилия в сфере обороны. Так что характер конфликта изменится", - добавил Кларк. В связи с этим он выразил уверенность, что Вашингтону следует активнее поставлять новейшие вооружения Киеву, в том числе артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня и беспилотные летательные аппараты. Отставной генерал полагает, что это позволит украинским военным успешнее проводить наступательные операции. "Мы не хотим тупиковой ситуации на Украине. Это не в наших интересах. И администрация ясно должна это сказать", - сообщил он.

Вместе с тем Кларк констатировал: "Нужно понимать <...>, в каком положении Соединенные Штаты. Суть в том, что наши интересы не совпадают полностью с интересами Украины. Президент [Владимир] Зеленский заявил, что хочет возвращения всей территории Украины. Мы в Соединенных Штатах хотим стабилизировать ситуацию, снизить шансы на конфликт между НАТО и Россией, удержать как можно большую территорию Украины, не начав третью мировую войну, и сосредоточить внимание на сдерживании Китая". "В этом вся суть. Администрация была последовательна в этом вопросе", - добавил отставной военачальник.

Он выразил уверенность в том, что действующая администрация США в настоящее время в большей степени сосредоточена на вопросах, касающихся Китая.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.