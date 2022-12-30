Эти риски грозят мировой экономике хаосом

Bloomberg: названы пять сценариев негативного развития мировой экономики

В 2023 году инвесторы намерены избежать рисков, способных ввергнуть глобальную экономику в хаос, пишет Bloomberg. Автор статьи рассматривает пять сценариев, реализация которых окажет негативное влияние на мировые рынки.

Ричард Хендерсон (Richard Henderson)

После нынешнего года, который оказался худшим с точки зрения мировых акций за 10 с лишним лет, и продемонстрировал беспрецедентный для 21-го века обвал облигаций, многие инвесторы отказывают принимать что-либо без доказательств.

Пока оптимисты ставят на разворот центральных банков в направлении снижения процентных ставок, Китай отказывается от карантинных мер, а конфликт в Европе ослабевает, другие всюду ищут риски, которые могут снова ввергнуть рынки в хаос.

Ниже приведены пять сценариев, которые грозят принести инвесторам еще больше проблем в предстоящем году.

Заскорузлая инфляция

“Рынок облигаций ждет постепенной нормализации инфляции в течение 12 месяцев”, — заявил Мэтью Макленнан из компании FirstEagle Investment Management. Но это может стать огромной ошибкой. По его словам, существует реальный риск того, что рост зарплат и давление аспекта предложения в виде повышения стоимости энергоносителей продолжат взвинчивать потребительские цены.

Это исключит ожидающийся в середине года разворот ФРС и ЕЦБ в сторону сокращения. Что в итоге: акции и облигации продолжат падать, доллар укрепится, а развивающиеся рынки постигнут новые испытания. Вопрос в том, как на инвесторах отразится спровоцированная более высокими затратами по займам рецессия.

“ФРС не предвидела приближения инфляции и в желании побороть ее может не заметить и близящейся финансовой катастрофы, — отметил Макленнан. — Вполне возможно, ФРС этой риск попросту недооценивает”.

Проблемы в Китае

Китайские акции подскочили в среднем на 35% по сравнению с октябрьским минимумом на фоне перспективы полного восстановления второй крупнейшей экономики мира от последствий длительных, жесточайших карантинных мер.

Здесь оптимизму противостоит опасность перегруженности системы здравоохранения по мере роста количества инфицированных и падения экономической активности. В последние недели тревогу вызывают забитые под завязку больницы, очереди в похоронных бюро и снижение социальной мобильности в мегаполисах.

“Кривая инфицированности будет ползти вверх и достигнет пика через 1-2 месяца после китайского нового года”, — заявила стратег по глобальным рынкам JPMorgan Chase Марселла Чоу (Marcella Chow). Она ожидает успеха от повторного открытия границ, но предупреждает о рисках, сопряженных с развитием коронавируса.

Процесс восстановления китайских акций сохраняет субтильный характер, и любая перспектива замедления экономической активности подорвет спрос на рынках сырьевых товаров. Особенно это коснется промышленных металлов и железной руды.

Российско-украинский конфликт

“Если ситуация обострится, НАТО станет вмешиваться активнее, а санкции ужесточатся, это будет иметь крайне отрицательные последствия”, — считает главный глобальный стратег фирмы NikkoAsset Management Джон Вейл (John Vail).

По его словам, в этот опасный для мировой экономики момент вторичные санкции против торговых партнеров России, в частности Индии и Китая, усилят эффект нынешних ограничений. “Это чревато серьезным кризисом предложения таких товаров, как продовольствие, энергоресурсы, удобрения, некоторые металлы и химикаты”, — сказал эксперт.

Еще более тревожным сценарием станет применение Россией тактического ядерного оружия — риск хоть и кажется отдаленным, но не выходит за пределы вероятного. Украинскому экспорту сельскохозяйственной продукции моментально придет конец.

Спад на развивающихся рынках

Многие инвесторы ожидают в 2023 году ослабления курса доллара и снижения цен на энергоносители, считая эти два фактора способными ослабить давление на развивающиеся рынки.

С точки зрения валютных рынков, свести результат на нет может любая оплошность в попытках обуздать инфляцию, тогда как повышение интенсивности боевых действий на Украине представляет собой лишь один из многих рисков, которые могут снова вызвать скачок цен на энергоносители.

“Вполне может оказаться так, что трудности у развивающихся рынков продлятся еще год, — сказал Шейн Оливер, глава отдела инвестиционной стратегии и экономики в AMP Services Ltd. — Высокий или растущий доллар США сработает против стран с формирующимся рынком, потому что у многих из них долг деноминирован именно в этой валюте”.

Последствия такого сценария особенно остро ощутят правительства развивающихся стран, которым придется взвалить на себя еще более тяжкое бремя долга.

Возвращение коронавируса

Появление более заразного и смертоносного штамма COVID-19 или даже долгое присутствие уже существующих может снова нарушить цепочки поставок, вызвав инфляцию и замедление экономической активности.

“Мы считаем, что макроэкономический удар по росту почувствуют прежде всего крупные экономики и те, кто больше других полагается на торговлю”, — сказала г-жа Чоу из JPMorgan.

Сейчас она считает, что вирус продолжит отступать, а негатив на рынках будет зависеть в основном от расчетов инвесторов на фоне рецессии в США и Европе.