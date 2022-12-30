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ТАСС

Экс-командующий войсками США: батарея Patriot может позволить защитить лишь Киев

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Бен Ходжес
Бен Ходжес.
Источник изображения: www.eurointegration.com.ua

Бен Ходжес отметил, что комплексы Patriot ранее применяли в Турции

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Применение украинскими военными батареи комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot ("Пэтриот"), вероятно, позволит им обеспечить защиту лишь одного города в стране, скорее всего, Киева. Такое мнение выразил в четверг бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес на онлайн-семинаре, организованном американским фондом в поддержку Украины.

"Батарея Patriot, которая направляется [Украине], будет гигантским шагом вперед с точки зрения потенциала", - отметил он. Вместе с тем Ходжес подчеркнул, что указанной батареи "вероятно, будет достаточно для защиты Киева, если ее надлежащим образом интегрируют во все имеющиеся системы". "Так что мы, по сути, говорим об одном городе", - добавил отставной генерал-лейтенант.

Ходжес отметил, что комплексы Patriot ранее применяли в Турции. По его словам, тогда для защиты одного города выделяли одну батарею. "Так что, думаю, важно наличие разумных ожиданий относительно того, что сделают Patriot", - сказал он.

Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе отставной генерал Филипп Бридлав, говоря о решении США предоставить украинской стороне батарею комплексов Patriot, на данном семинаре отметил: "Думаю, имеет место серьезное непонимание проблемы несоответствия потенциала и потребностей. Украина - это очень большая страна". Бридлав добавил, что комплексы Patriot, скорее, предназначены для "точечной обороны". "Есть американцы, которые ошибочно полагают, что отправкой батареи Patriot мы решили проблему Украины с ракетами. Ничто не может быть дальше от правды", - сказал он.

Бридлав подчеркнул, что наличие батареи Patriot, вероятно, позволит украинским военным "в какой-то момент в будущем" обеспечить "защиту чрезвычайно важного района". "Если мы будем использовать Patriot, чтобы сбивать беспилотники из Ирана за $50 тыс., мы будем в плохом положении. Нам нужно использовать Patriot, чтобы сбивать первоклассные ракеты, с помощью которых наносят удары по Украине", - добавил он.

Ранее в текущем месяце власти США сообщили, что выделяют Украине новый пакет военной помощи на $1,85 млрд, в который впервые войдет батарея Patriot. Москва уже неоднократно предостерегала Вашингтон от передачи подобных вооружений Украине. Как заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Patriot станут законной целью ВС России в случае их поставки Киеву.

Армейские мобильные зенитные ракетные комплексы Patriot начали поступать на вооружение в США в 1980-х годах. Они производятся корпорацией Raytheon ("Рейтеон") и способны поражать самолеты, беспилотники, крылатые ракеты, баллистические ракеты средней и меньшей дальности. Одна батарея включает от пяти до восьми передвижных установок. На платформе могут располагаться пусковые контейнеры для 4 или 16 ракет, в зависимости от модификации.

По оценкам экспертов вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, Patriot станет "самой дорогостоящей оружейной системой, поставляемой США Украине" на настоящий момент. Каждый ЗРК стоит примерно $1,1 млрд: $400 млн - пусковые установки, командный модуль и радиолокационная станция, около $700 млн - ракеты-перехватчики. Одна ракета последней модификации обходится Пентагону в $4,1 млн. 

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