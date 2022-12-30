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ТАСС

В ВСУ не стали отрицать, что упавшая в Белоруссии ракета могла быть украинской

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ЗРК С-300 ПВО Украины
ЗРК С-300 ПВО Украины.
Источник изображения: https://www.youtube.com/

Кроме того, Минобороны Украины заявило о готовности проведения в стране "объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Беларуси"

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не отрицают, что упавшая на территории Белоруссии ракета зенитного ракетного комплекса С-300 могла быть украинской. Об этом заявил в четверг спикер командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Такие вещи возможны. Исключать нельзя. Мы знаем примеры на территории соседних государств - какие-то обломки могут попадать", - сказал он в эфире украинского телеканала "24 канал".

Кроме того, Минобороны Украины на своем сайте опубликовало комментарий, в котором заявило о готовности проведения в стране "объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Беларуси". В ведомстве добавили, что готовы пригласить к расследованию экспертов, но только из тех государств, которые, по мнению Киева, не поддерживают Россию "в какой-либо форме".

Выпущенная с территории Украины ракета ЗРК С-300 была сбита в четверг около 10:00 силами противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии после входа в воздушное пространство республики, обломки ракеты упали у деревни Горбаха Ивановского района Брестской области.

Падение украинской ракеты ПВО на территории соседнего государства - не первый подобный случай. 15 ноября в населенном пункте Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенном на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. Польский президент Анджей Дуда заявил, что, согласно оценке властей республики, упавшая ракета принадлежала силам ПВО Украины.

В октябре обломки ракеты упали в молдавском населенном пункте Наславча. Молдавские СМИ распространили несколько снимков с места, отметив, что найденные части идентичны ракете украинского зенитного ракетного комплекса С-300. 

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Страны
Белоруссия
Молдавия
Польша
Россия
Украина
Продукция
С-300
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