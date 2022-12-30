Путин подписал закон, упрощающий передачу вооружения для гособоронзаказа

Президент Путин подписал закон, упрощающий порядок передачи вооружения для гособоронзаказа

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок передачи продукции военного назначения российским организациям для выполнения гособоронзаказа, создания ее новых видов, утилизации и иных целей, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон разработан правительством во исполнение указания Путина от 27 мая 2022 года. Он выводит из-под действия закона о приватизации государственного и муниципального имущества отношения, возникающие при отчуждении вооружения, боеприпасов и взрывчатых веществ, военной, специальной техники и запчастей к ней, всех видов ракетного топлива, а также специальных материалов и специального оборудования для их производства и спецснаряжения.

Регулирование этих отношений будет осуществляться в соответствии с другими федеральными законами и нормативными правовыми актами.

Реализация этих положений призвано позволить упростить порядок передачи федеральными органами исполнительной власти вооружения, боеприпасов, военной и специальной техники и другой продукции военного назначения российским организациям для выполнения гособоронзаказа, создания их новых видов, утилизации и иных целей, определенных законодательством.