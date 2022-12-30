В РФ упростили передачу вооружений предприятиям ОПК для их модернизации и выполнения ГОЗ

Соответствующий закон подписал Владимир Путин

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении порядка передачи федеральными органами власти продукции военного назначения предприятиям ОПК, в том числе для их модернизации и выполнения гособоронзаказа. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Поправки были инициированы правительством РФ.

Новые нормы вносят изменения в федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества" и исключают из сферы его действия отношения, возникающие при отчуждении вооружения и боеприпасов, военной техники и другой оборонной продукции. Законопроект призван обеспечить выполнение заданий госзаказа, разработку и модернизацию вооружения, военной и специальной техники, которую ведут предприятия ОКП в инициативном порядке по согласованию с федеральными органами исполнительной власти.

Как отмечали в Госдуме, передача государством вооружения и техники исполнителям гособоронзаказа будет идти в особом целевом порядке, который позволит обеспечить всестороннее выполнение гособоронзаказа, в частности сократить сроки этой процедуры.