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ТАСС

В РФ упростили передачу вооружений предприятиям ОПК для их модернизации и выполнения ГОЗ

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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по гособоронзаказу. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по гособоронзаказу. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Соответствующий закон подписал Владимир Путин

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении порядка передачи федеральными органами власти продукции военного назначения предприятиям ОПК, в том числе для их модернизации и выполнения гособоронзаказа. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Поправки были инициированы правительством РФ.

Новые нормы вносят изменения в федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества" и исключают из сферы его действия отношения, возникающие при отчуждении вооружения и боеприпасов, военной техники и другой оборонной продукции. Законопроект призван обеспечить выполнение заданий госзаказа, разработку и модернизацию вооружения, военной и специальной техники, которую ведут предприятия ОКП в инициативном порядке по согласованию с федеральными органами исполнительной власти.

Как отмечали в Госдуме, передача государством вооружения и техники исполнителям гособоронзаказа будет идти в особом целевом порядке, который позволит обеспечить всестороннее выполнение гособоронзаказа, в частности сократить сроки этой процедуры. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
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