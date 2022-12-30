Закончится ли конфликт на Украине в 2023 году, а с ним и лидерство Германии в Европе

«Мир для Украины» – такое пожелание на Новый год часто можно услышать в эти дни. Но насколько это реально?

Военные эксперты дают оценку, как все таки будет складываться ситуация на Украине в следующем году. Все едины во мнении, что усугубление конфликта напрямую зависит от того, расширит ли Запад военную помощь киевскому режиму и какое вооружение получат украинские боевики от западных партнеров.

Сегодня список спонсоров кровопролитий на Украине достаточно длинный – 25 стран выделили 97 млрд долларов на поставки оружия Киеву. В начале конфликта именно американцы и англичане проявили инициативу на Западе и быстрее, решительнее и в больших масштабах доставили Украине вооружение и продолжают это делать. Они также предоставляют украинцам разведданные о концентрации и передвижении российских войск, чтобы помочь в планировании и нацеливании.

И даже не стало неожиданностью, что среди спонсоров киевского режима оказалась Германия. С начала войны немецким правительством для Украины была одобрена продажа оружия на 2,24 млрд евро. Это составило более четверти всего поставленного в период с 1 января по 22 декабря немецкого вооружения и военной техники. Сюда входит, в том числе, 30 зенитных самоходных установок Gepard, 14 артустановок Panzerhaubitzen 2000, пять РСЗО, передовая система ПВО Iris-T.А.

Отметим, что всего в этом году федеральное правительство Германии одобрило экспорт вооружений на сумму не менее 8,35 млрд евро. Но это не превысило рекорд 2021 года в 9,35 млрд евро.

Несмотря на то, что немецкое правительство стало лидером среди стран кричащих о нежелании поставлять оружие на Украину, но делающих это, глава оборонного комитета немецкого бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман раскритиковала федеральное руководство за отсутствие долгосрочной стратегии оказания военной помощи Киеву. Председатель комитета по обороне считает, что российская «красная черта» повлияла на советников канцлера Шольца и поэтому Берлин блокирует поставки на Украину основных боевых танков и бронетранспортеров. Более того, политик назвала отказ канцлера Шольца предоставить киевскому режиму танки «ужасающе недальновидным». Видимо они хотят взять пример с поляков, которые несмотря на нарисованные красные линии передали сотни танков, БМП, БТР, десятки РСЗО, САУ и т.д.

Стоит отметить, что согласно анализу аналитического центра Европейского совета по международным отношениям (ECFR), в 13 европейских странах насчитывается более 2 тыс. немецких танков Leopard 2, которые, по словам Штрак-Циммерманн, европейские партнеры могли бы передать Украине, если бы германская канцелярия дала на то необходимое согласие.

Напомним, что уже на протяжении нескольких месяцев Украина требует от Германии передачи боевикам ВСУ танков Leopard и боевых машин пехоты. При этом киевский режим неоднократно публично выражал недовольство властями ФРГ. Все помнят оскорбительные выступления посла Украины в Германии Мельника в адрес немецкого руководства. Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с приклеенным к раковине патроном с подписью «немецкое оружие для Украины уже в пути». Между прочим, хамоватого украинского дипломата за его одиозные речи назначили потом еще и заместителем министра МИД Украины.

Со своей стороны не остался в стороне и офис Зеленского, который подчеркивал, что Украина не увидела даже обещанных Германией 5 тыс. касок.

Как видим западный мир с одной стороны с нетерпением ждет от Берлина активной поддержки Киева. Однако нерешительность федерального правительства, хотя бы в вопросе передачи танков скорее выгодна Польше. Это является для Варшавы отличным поводом обвинить Берлин в том, что руководящая геополитическая роль Германии в Восточной и Центральной Европе являются иллюзиями.

Николай Астровский