Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Закончится ли конфликт на Украине в 2023 году, а с ним и лидерство Германии в Европе

357
0
0
ВС Польши
ВС Польши.
Источник изображения: belvpo.com

«Мир для Украины» – такое пожелание на Новый год часто можно услышать в эти дни. Но насколько это реально?

Военные эксперты дают оценку, как все таки будет складываться ситуация на Украине в следующем году. Все едины во мнении, что усугубление конфликта напрямую зависит от того, расширит ли Запад военную помощь киевскому режиму и какое вооружение получат украинские боевики от западных партнеров.

Сегодня список спонсоров кровопролитий на Украине достаточно длинный – 25 стран выделили 97 млрд долларов на поставки оружия Киеву. В начале конфликта именно американцы и англичане проявили инициативу на Западе и быстрее, решительнее и в больших масштабах доставили Украине вооружение и продолжают это делать. Они также предоставляют украинцам разведданные о концентрации и передвижении российских войск, чтобы помочь в планировании и нацеливании.

И даже не стало неожиданностью, что среди спонсоров киевского режима оказалась Германия. С начала войны немецким правительством для Украины была одобрена продажа оружия на 2,24 млрд евро. Это составило более четверти всего поставленного в период с 1 января по 22 декабря немецкого вооружения и военной техники. Сюда входит, в том числе, 30 зенитных самоходных установок Gepard, 14 артустановок Panzerhaubitzen 2000, пять РСЗО, передовая система ПВО Iris-T.А.

Отметим, что всего в этом году федеральное правительство Германии одобрило экспорт вооружений на сумму не менее 8,35 млрд евро. Но это не превысило рекорд 2021 года в 9,35 млрд евро.

Несмотря на то, что немецкое правительство стало лидером среди стран кричащих о нежелании поставлять оружие на Украину, но делающих это, глава оборонного комитета немецкого бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман раскритиковала федеральное руководство за отсутствие долгосрочной стратегии оказания военной помощи Киеву. Председатель комитета по обороне считает, что российская «красная черта» повлияла на советников канцлера Шольца и поэтому Берлин блокирует поставки на Украину основных боевых танков и бронетранспортеров. Более того, политик назвала отказ канцлера Шольца предоставить киевскому режиму танки «ужасающе недальновидным». Видимо они хотят взять пример с поляков, которые несмотря на нарисованные красные линии передали сотни танков, БМП, БТР, десятки РСЗО, САУ и т.д.

Стоит отметить, что согласно анализу аналитического центра Европейского совета по международным отношениям (ECFR), в 13 европейских странах насчитывается более 2 тыс. немецких танков Leopard 2, которые, по словам Штрак-Циммерманн, европейские партнеры могли бы передать Украине, если бы германская канцелярия дала на то необходимое согласие.

Напомним, что уже на протяжении нескольких месяцев Украина требует от Германии передачи боевикам ВСУ танков Leopard и боевых машин пехоты. При этом киевский режим неоднократно публично выражал недовольство властями ФРГ. Все помнят оскорбительные выступления посла Украины в Германии Мельника в адрес немецкого руководства. Мельник даже выкладывал в соцсетях фотографию улитки с приклеенным к раковине патроном с подписью «немецкое оружие для Украины уже в пути». Между прочим, хамоватого украинского дипломата за его одиозные речи назначили потом еще и заместителем министра МИД Украины.

Со своей стороны не остался в стороне и офис Зеленского, который подчеркивал, что Украина не увидела даже обещанных Германией 5 тыс. касок.

Как видим западный мир с одной стороны с нетерпением ждет от Берлина активной поддержки Киева. Однако нерешительность федерального правительства, хотя бы в  вопросе передачи танков скорее выгодна Польше. Это является для Варшавы отличным поводом обвинить Берлин в том, что руководящая геополитическая роль Германии в Восточной и Центральной Европе являются иллюзиями.

Николай Астровский

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
США
Украина
Продукция
Leopard-2
Похожие новости
29.09.2022
Европа мечтает о военной автономии. Ничего не выйдет
29.08.2022
Польша закупит 250 танков Abrams у американской компании и еще 1000 танков К2 в Южной Корее
03.06.2022
«Немецким военным жалко отдавать Украине системы IRIS-T, это новейшее оружие"
24.02.2021
The National Interest (США): как Польша только что проиграла России в масштабных военных учениях — и что это может значить
13.06.2018
Как "Леопарды" побили "Абрамсы" и "Оплоты"
24.09.2014
Индонезийская программа модернизации вооруженных сил
16.06.2014
В случае конфликта странам Балтии не обойтись без помощи НАТО ("Deutsche Welle", Германия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.12 11:20
  • 1
К белорусской границе Украина перебрасывает провокаторов и пьяниц. Видимо нормальных военизированных подразделений уже не осталось
  • 30.12 11:18
  • 40595
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.12 11:11
  • 2
Потребность омского ОПК в кадрах вырастет в 2023 году почти на 70%
  • 29.12 22:08
  • 1
Мишустин поручил создать 16 новых военных учебных центров при федеральных вузах
  • 29.12 22:07
  • 1
Денис Мантуров: следующий год будет переходным к новой модели развития промышленности - Интервью ТАСС
  • 29.12 17:38
  • 1
ОАК передала Минобороны партию серийных самолетов пятого поколения Су-57
  • 29.12 12:46
  • 3
ОАК поставила Минобороны партию Су-57
  • 29.12 11:39
  • 0
Закончится ли конфликт на Украине в 2023 году, а с ним и лидерство Германии в Европе
  • 29.12 00:58
  • 2
Только помощь США спасла Украину от моментального разгрома
  • 28.12 20:30
  • 128
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 28.12 17:34
  • 3
Польша напрямую вступит в украинский конфликт
  • 28.12 17:01
  • 0
Киевский режим лишился более 700 объектов критической инфраструктуры
  • 28.12 15:41
  • 2
"Не готовиться к прошедшей войне, а планировать на 50 лет вперед": как усилить армию РФ
  • 28.12 14:06
  • 0
Две истории освобождения Украины и Европы: одна истинная, вторая – придуманная коллективным Западом
  • 28.12 11:54
  • 2
Российскую «Армату» назвали танком-управленцем